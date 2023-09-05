Кабмин уволил руководителя Донецкой ОВА Кириленко и назначил Филиппа Пронина главой Полтавской

На своем заседании 5 сентября Кабинет Министров поддержал проект указа президента Украины. Он касается увольнения Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной государственной администрации.

Есть и назначения. Так, Филиппа Пронина назначили председателем Полтавской областной государственной администрации. Ранее ее возглавлял Дмитрий Лунин.

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Почему уволили Павла Кириленко

В правительстве происходят кадровые перестановки.

5 сентября Верховная Рада проголосовала за отставку министра обороны Алексея Резникова и уволила с должности главу Фонда госимущества Рустема Умерова. Именно Умеров должен стать новым министром обороны, голосование на этот счет должно состояться 6 сентября.

А вот должность главы Фонда государственного имущества остается вакантной. Возможно, ее займет Ольга Песчанская, которую сегодня Верховная Рада уволила с должности главы Антимонопольного комитета. Однако сама женщина пока не комментировала вероятное назначение.

На замену Песчанской рассматривают Павла Кириленко – главу Донецкой ОВА. О том, что он может занять должность главы АМКУ, сообщил утром 5 сентября Давид Арахамия. А народный депутат Ярослав Железняк информирует, что голосование относительно нового главы АМКУ состоится 6 сентября.

Так что увольнение Кириленко с должности главы Донецкой ОВА –это логичный шаг и подготовка к новой карьерной ступеньке.

Кто такой Филипп Пронин

Он был заместителем председателя АРМА. Имеет высшее экономическое и юридическое образование.

Работал в Государственном комитете финансового мониторинга Украины, специализировался на финансовых расследованиях, связанных с деятельностью банковских учреждений, государственными монополиями, незаконным возмещением НДС. Затем – в Государственной службе финансового мониторинга Украины в должности заместителя директора Департамента финансовых расследований.

Является аккредитованным экспертом MONEYVAL (Совет Европы) по проведению оценки национальных систем противодействия отмыванию средств, правительственный эксперт Украины по вопросам имплементации Конвенции ООН против коррупции.

В 2017 году Пронин возглавил Управление по выявлению и розыску активов Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, в январе 2020 года назначен на должность заместителя председателя АРМА. Там он занимался выявлением и поиском активов, международным сотрудничеством и информационными технологиями.

Борьба с терроризмом

Кажется, что Филипп Пронин занимался преимущественно аналитической и координационной работой. Но, согласно его биографии на сайте АРМА, он представлял Украину в Минских переговорах о нарушении Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

В 2021 году он вошел в персональный состав Совета по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.