Кадровые изменения в правительстве: Кабмин уволил новых министров с предыдущих должностей

Кабинет Министров уволил с предыдущих должностей чиновников, которые получили другие должности в правительстве. Речь идет о пяти новых министрах.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Он также добавил, что Кабмин также согласовал новые назначения в областных администрациях.

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Кабмин уволил чиновников со старых должностей

Кабмин 6 сентября уволил министров со старых должностей. Речь идет о:

Андрее Сибиге, которого уволили с должности первого заместителя Министра иностранных дел Украины,

Матвее Бедном, которого уволили с должности заместителя Министра молодежи и спорта Украины,

Светлану Гринчук, которую уволили с должности заместителя Министра энергетики Украины,

Наталью Калмыкову, которую уволили с должности заместителя Министра обороны Украины,

Светлану Даниленко, которую уволили с должности заместителя Министра образования и науки Украины.

Кроме того, правительство согласовало увольнение с должности председателя Закарпатской ОГА Виктора Микиту. К слову, по информации СМИ, Никита может получить новую должность в Офисе Президента.

Также Кабмин согласовал временно возложить исполнение обязанностей министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на Анатолия Стельмаха.

Правительство назначило и должностных лиц в областных администрациях: