Кабмин выделяет для СБУ полмиллиарда гривен: на что направят деньги
Сейчас главная цель для Украины – наша победа. На этом правительство концентрирует все имеющиеся ресурсы.
Полмиллиарда гривен для СБУ
Об этом Денис Шмигаль сказал на заседании правительства 3 мая, передает 24 канал. В частности, он сообщил, сколько и на что в последний раз Кабинет министров выделил деньги.
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По его словам, сегодня 34,4 миллиарда гривен было выделено органам системы Министерства внутренних дел. Из них:
- 33,6 миллиарда гривен пойдут на повышенные выплаты украинским героям, которые сейчас на передовой защищают Украину;
- также 275 миллионов гривен выделили для ГСЧС и наших спасателей.
Отдельным документом направили 510 миллионов гривен для Службы безопасности Украины.
Основная часть денег – 300 миллионов гривен – пойдет на закупку сверхсовременного вооружения и снаряжения,
– сообщил Шмигаль.
Отстроить Украину
Всего за последние два месяца потратили 2,3 миллиарда гривен на восстановление критической инфраструктуры и первоочередных некапитальных ремонтов.
В частности, часть из них пошли на помощь в Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Житомирской и Николаевской областях, а также городу Киеву.Справка. По приблизительным подсчетам, ущерб за время войны достигает уже примерно 60 миллиардов долларов.
Шмигаль призвал международные компании возобновить работу в Украине
Денис Шмигаль также призвал международные компании возобновлять работу в Украине и пообещал максимальную поддержку правительству.
"Возобновляйте свою работу уже сейчас, как это сделало большинство украинских предприятий в безопасных регионах. Правительство будет максимально вам помогать", – обратился он ко всем международным компаниям, работавшим в Украине.
И подчеркнул, что прекращение работы в Украине – это санкции против нашей экономики.
Остальные деньги на восстановление украинских городов
- Россия беспощадно уничтожила украинские города и села своими ракетными обстрелами. Теперь нам нужно все восстанавливать и соответственно нужно много денег на это. Но с этим обещают помочь другие страны.
- К примеру, Европейская комиссия уже разработала план восстановления Украины после завершения войны с Россией.
- А Тайвань выделит 6 миллионов долларов 5 городам Украины, пострадавшим от российской агрессии.
- Финляндия также заявила , что поможет восстанавливать инфраструктуру в украинских городах, которую разрушили российские кафиры.
- В то же время, усилия Украины и нашего правительства также прилагаются для восстановления.