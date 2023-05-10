Ограничения будут касаться как водителей, так и пассажиров транспортных средств. Кроме того, граждан могут не допустить в салон общественного транспорта, если они громко включили музыку на своих устройствах.

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Какие запреты на использование музыки в транспорте принял Кабмин

В правительстве отметили, что теперь водители не имеют права включать музыку или фильмы в автобусах или маршрутках. Однако заметили, что это можно делать, если в салоне есть наушники для пассажиров или если граждане согласятся с выбором водителя.

Кроме этого, эти нововведения будут касаться и водителей такси. Теперь они могут включать музыку только, если пассажир не возражает. Во всех остальных случаях это запрещается.

Представители Кабмина также сообщили, что это постановление является частью закона о публичном использовании российской музыки.

Обратите внимание! С октября 2022 вступил в силу закон о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыки государства-агрессора. Согласно этому, водителям автобусов и маршруток запрещается воспроизводить музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы в транспорте кроме информации о поездке. Это касается как городского транспорта, так и пригородных, междугородных и международных маршрутов. Пассажиры общественного транспорта могут слушать свои аудио или видео только в индивидуальных наушниках. Во всех других случаях водители общественного транспорта могут высадить граждан за громкое прослушивание музыки.

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