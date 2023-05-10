Обмеження стосуватимуться як водіїв, так і пасажирів транспортних засобів. Крім цього, громадян можуть не допустити до салону громадського транспорту, якщо вони гучно ввімкнули музику на своїх пристроях.
Дивіться також На Рівненщині водій образив військового: йому вручили повістку та анонсували звільнення
Які заборони на використання музики в транспорті ухвалив Кабмін
В уряді наголосили, що відтепер водії не мають права вмикати музику або фільми в автобусах чи маршрутках. Однак зауважили, що це можна робити, якщо в салоні є навушники для пасажирів або ж якщо громадяни погодяться з вибором водія.
Крім цього, ці нововведення стосуватимуться і водіїв таксі. Відтепер вони можуть вмикати музику тільки, якщо пасажир не заперечує. В усіх інших випадках це забороняється.
Представники Кабміну також повідомили, що ця постанова є частиною закону про публічне використання російської музики.
У Львові молодики гучно слухали російську музику: коротко про скандал
- Журналіст Роман Гурський 7 травня зробив зауваження молодикам щодо того, що вони гучно увімкнули пропутінського виконавця Лепса. На це пасажир відреагував агресивно, намагаючись вихопити смартфон і вдарити по обличчю журналіста.
- Згодом автівку хлопців зупинили правоохоронці. Після розмови з поліцією хлопці попросили вибачення за те, що слухали Лепса та за свою поведінку до журналіста.
- Хлопцям вручили повістки. Один із них уже сподівається, що зможе якось врегулювати це питання.