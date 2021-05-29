Кабмин зарегистрировал законопроект о наказании за дискриминацию ЛГБТ, расы или языка

29 мая 2021 , 16:55
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Источник:

Верховная Рада Украины

Кабинет Министров Украины зарегистрировал законопроект о наказании за дискриминацию представителей ЛГБ-сообщества. Инициатором документа выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В проекте закона говорится о наказании за нетерпимость к людям по признакам "сексуальной ориентации и гендерной идентичности" (СОГИ). Документ опубликовали на сайте Верховной Рады.

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О чем говорится в законопроекте

Согласно законопроекту предлагается определить термин "нетерпимость". Соответствующий термин  будет означать отрицательное или предвзятое отношение к категории лиц, которые отличаются по следующим признакам:

  • раса;
  • цвет кожи;
  • политические или религиозные убеждения;
  • возраст;
  • половая принадлежность;
  • инвалидность;
  • речь;
  • место жительства;
  • гендерная идентичность;
  • сексуальная ориентация;
  • семейное и имущественное положение;
  • гражданство;
  • этническое и социальное происхождение.
Важно! Согласно исследованиям, в Украине 80% ЛГБТ-подростков не чувствуют себя в школе в безопасности.

Авторы проекта предлагают внести изменения в Закон Украины "Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине", в Кодекс Украины об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс Украины.

А также – уточнить терминологический аппарат и расширить полномочия Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Кстати, в Верховной Раде рекомендуют принять законопроект об изменениях основ государственной региональной политики.

Автор: Анастасія Мигидюк