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      Кабмин провел экстренное заседание по газовому контракту с Россией

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      Вечером 24 декабря Кабмин собрался на закрытое экстренное заседание по газовому контракту с РФ / Фото из открытых источников

      Состоялось экстренное заседание Кабинета министров Украины по вопросам газовых переговоров с Россией. Собралось на него правительство вечером, 24 декабря.

      Об этом на своем телеграм-канале сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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      По его словам, заседание было полностью закрытым и имело гриф ДСП ( "Для служебного пользования").

      Длилось заседание около 1 часа.

      Заметим, что 26 декабря должна состояться встреча по новому газовому контракту между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом". На ней стороны должны окончательно согласовать договор о транзите через украинскую газотранспортную систему.

      Что надо знать о переговорах по транзиту газа

      • Предварительное соглашение между Украиной и Россией по транзиту газа завершается 31 декабря 2019 года.
      • Ранее Россия хотела его продлить, как минимум на год, а Украина выступала за 10 лет.
      • Также Кремль требовал, чтобы Украина и Россия отказались от взаимных претензий в международном арбитраже.
      • 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через украинскую ГТС.
      • Согласно данного соглашения, контракт стороны, вероятно, заключат на 5 лет, а объем транзита будет 65 миллиардов кубометров в 2020 году и 40 миллиардов в течение 2021 – 2024 годов.
      • Кроме того, "Нафтогаз" откажется от новых претензий и штрафа "Газпрома" на 7,4 миллиарда долларов, который наложил украинский Антимонопольный комитет.
      как разворачивались последние события вокруг газовых договоренностей между Украиной россией
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      24 декабря
      2068
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Газовый контракт Украина – Россия Кабинет Министров Украины Газ
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