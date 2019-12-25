Кабмин провел экстренное заседание по газовому контракту с Россией
Состоялось экстренное заседание Кабинета министров Украины по вопросам газовых переговоров с Россией. Собралось на него правительство вечером, 24 декабря.
Об этом на своем телеграм-канале сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
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По его словам, заседание было полностью закрытым и имело гриф ДСП ( "Для служебного пользования").
Длилось заседание около 1 часа.
Заметим, что 26 декабря должна состояться встреча по новому газовому контракту между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом". На ней стороны должны окончательно согласовать договор о транзите через украинскую газотранспортную систему.
Что надо знать о переговорах по транзиту газа
- Предварительное соглашение между Украиной и Россией по транзиту газа завершается 31 декабря 2019 года.
- Ранее Россия хотела его продлить, как минимум на год, а Украина выступала за 10 лет.
- Также Кремль требовал, чтобы Украина и Россия отказались от взаимных претензий в международном арбитраже.
- 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через украинскую ГТС.
- Согласно данного соглашения, контракт стороны, вероятно, заключат на 5 лет, а объем транзита будет 65 миллиардов кубометров в 2020 году и 40 миллиардов в течение 2021 – 2024 годов.
- Кроме того, "Нафтогаз" откажется от новых претензий и штрафа "Газпрома" на 7,4 миллиарда долларов, который наложил украинский Антимонопольный комитет.
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