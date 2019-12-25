Кабмин провел экстренное заседание по газовому контракту с Россией

Состоялось экстренное заседание Кабинета министров Украины по вопросам газовых переговоров с Россией. Собралось на него правительство вечером, 24 декабря.

Об этом на своем телеграм-канале сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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По его словам, заседание было полностью закрытым и имело гриф ДСП ( "Для служебного пользования" ).

Длилось заседание около 1 часа.

Заметим, что 26 декабря должна состояться встреча по новому газовому контракту между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом". На ней стороны должны окончательно согласовать договор о транзите через украинскую газотранспортную систему.

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