Кабмін провів екстрене засідання щодо газового контракту з Росією

Відбулося екстрене засідання Кабінету міністрів України з питань газових перемовин з Росією. Зібрався на нього уряд увечері, 24 грудня.

Про це на своєму телеграм-каналі повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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За його словами, засідання було повністю закритим і мало гриф ДСК ("Для службового користування").

Тривало засідання близько 1 години.

Зауважимо, що 26 грудня має відбутися зустріч щодо нового газового контракту між українським "Нафтогазом" і російським "Газпромом". На ній сторони мають остаточно узгодити договір щодо транзиту через українську газотранспортну систему.

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