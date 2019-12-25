00:48
25 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зупинив володаря морів. Битва екстрасенсів у Росії
      Вєсті Кремля
      21:44, 24 грудня
      Вєсті.UA: Танки для України від Вакарчука. "Тіктокер" Кличко
      Вєсті.UA
      20:06, 24 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС

      Кабмін провів екстрене засідання щодо газового контракту з Росією

      37
      Увечері 24 грудня Кабмін зібрався на закрите екстрене засідання щодо газового контракту з РФ / фото з відкритих джерел

      Відбулося екстрене засідання Кабінету міністрів України з питань газових перемовин з Росією. Зібрався на нього уряд увечері, 24 грудня.

      Про це на своєму телеграм-каналі повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

      Цікаво! Скільки мільярдів отримає Україна за транзит російського газу: відповідь Оржеля

      За його словами, засідання було повністю закритим і мало гриф ДСК ("Для службового користування").

      Тривало засідання близько 1 години.

      Зауважимо, що 26 грудня має відбутися зустріч щодо нового газового контракту між українським "Нафтогазом" і російським "Газпромом". На ній сторони мають остаточно узгодити договір щодо транзиту через українську газотранспортну систему.

      Що треба знати про переговори щодо транзиту газу

      • Попередня угода між Україною та Росією щодо транзиту газу завершувається 31 грудня 2019 року.
      • Раніше Росія хотіла її продовжити, щонаменше на рік, натомість Україна виступала за 10 років.
      • Також Кремль вимагав, щоб Україна та Росія відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі.
      • 20 грудня Україна та Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через українську ГТС.
      • Відповідно до цієї угоди, контракт сторони, імовірно, укладуть на 5 років, а обсяг транзиту буде 65 мільярдів кубометрів у 2020 році та по 40 мільярдів упродовж 2021 – 2024 років.
      • Крім того, "Нафтогаз" відмовиться від нових претензій та штрафу "Газпрому" на 7,4 мільярда доларів, який наклав український Антимонопольний комітет.
      як розгорталися останні події навколо газових домовленостей між україною росією
      Як діє на організм погляд "очі в очі": пояснення лікаря
      24 грудня
      2403
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Україна – Росія Газовий контракт Газ Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      24 грудня , 22:00 Головні новини 24 грудня: Кузьменко залишається під вартою, тарифи на опалення знизяться
      Северин Трач 741
      24 грудня , 22:00 В СССР все люди были здоровыми и жили очень долго: разоблачаем очередной миф
      Максим Мирович 1384
      24 грудня , 21:12 Прориви року: найбільші успіхи українських стартапів у 2019
      Юлія Бабич 241
      24 грудня , 19:00 Олімпійська надія Магучіх та 13-річний чемпіон Середа: спортивні відкриття України у 2019 році
      Вісент Луїс 340
      24 грудня , 17:05 Фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье": детали вброса
      Юрій Бутусов 2208
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук