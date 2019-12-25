Кабмін провів екстрене засідання щодо газового контракту з Росією
Відбулося екстрене засідання Кабінету міністрів України з питань газових перемовин з Росією. Зібрався на нього уряд увечері, 24 грудня.
Про це на своєму телеграм-каналі повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
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За його словами, засідання було повністю закритим і мало гриф ДСК ("Для службового користування").
Тривало засідання близько 1 години.
Зауважимо, що 26 грудня має відбутися зустріч щодо нового газового контракту між українським "Нафтогазом" і російським "Газпромом". На ній сторони мають остаточно узгодити договір щодо транзиту через українську газотранспортну систему.
Що треба знати про переговори щодо транзиту газу
- Попередня угода між Україною та Росією щодо транзиту газу завершувається 31 грудня 2019 року.
- Раніше Росія хотіла її продовжити, щонаменше на рік, натомість Україна виступала за 10 років.
- Також Кремль вимагав, щоб Україна та Росія відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі.
- 20 грудня Україна та Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через українську ГТС.
- Відповідно до цієї угоди, контракт сторони, імовірно, укладуть на 5 років, а обсяг транзиту буде 65 мільярдів кубометрів у 2020 році та по 40 мільярдів упродовж 2021 – 2024 років.
- Крім того, "Нафтогаз" відмовиться від нових претензій та штрафу "Газпрому" на 7,4 мільярда доларів, який наклав український Антимонопольний комітет.
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