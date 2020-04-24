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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Кабмин согласовал распределение денег на выплаты медикам 300% надбавки

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      Уряд визначив умови, за якими медики отримають доплату
      Уряд визначив умови, за якими медики отримають доплату / Слово і Діло

      Кабмин принял постановление, определяющее условия, при которых медики, привлеченные к борьбе с COVID-19, будут получать на 300% повышенные зарплаты. Учреждения здравоохранения будут получать оплату за предоставленные услуги через НСЗУ.

      Також цією постановою визначили порядок забезпечення пацієнтів ліками та медичними виробами. Про це інформує "Урядовий портал".

      До теми Як збільшиться зарплата медпрацівників в умовах карантину: цифри

      Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, закупівлю послуг будуть планувати, враховуючи можливість медзакладів надавати якісні послуги за такими пакетами:

      • стаціонарна допомога пацієнтам з COVID-19;
      • екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою та встановленим коронавірусом;
      • медична допомога, яка надається мобільними медбригадами, що створені для реагування на COVID-19;
      • стаціонарна медична допомога при COVID-19, яка надається окремими закладами охорони здоров'я протягом квітня 2020 року.

      Як повідомила очільниця Національної служби здоров'я України Оксана Мовчан в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, очікується, що оплата стаціонарної допомоги щодо лікування коронавірусу надходитиме лише в ті медзаклади, які визначили для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

      На сьогодні це 242 опорні лікарні, які затверджені наказом МОЗ. Ці заклади повинні відповідати умовам надання допомоги за устаткуванням: апарати ШВЛ, команди лікарів, у тому числі анестезіологів,
      – пояснила Мовчан.

      Тариф включає оплату бригад медиків, які безпосередньо працюють з пацієнтами, обслуговування апаратів ШВЛ та ліки, зазначила Мовчан.

      Чи отримали медики надбавку 300%?У березні медикам та іншим працівникам, які борються з COVID-19 дали надбавку в розмірі до 300%, але не від зарплати, а від окладу. Тому й надбавка була не така значуща, як обіцяли.
      У квітні, пообіцяли в уряді, надбавка у розмірі до 300% буде нараховуватися до всієї зарплати (яка враховує стаж) і відповідно буде більшою, ніж була у березні.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Кабинет Министров Украины Национальная служба здоровья Украины Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Зарплата Деньги Новости Здоровье Здоровье Медицина Новости Украины
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