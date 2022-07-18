После увольнения Лазебной в правительстве могут заменить до трети министров, – политолог

18 июля 2022 , 18:51
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Кадровые решения по Кабмину могут продлиться. Под риском замены находятся около трети министров.

Такое мнение 24 канала высказал украинский политолог Владимир Фесенко. Он считает, что после увольнения Марины Лазебной с должности министра социальной политики эта "лавина кадровых" решений может продолжиться.

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Я так понимаю, что кадровые решения по правительству будут продолжаться. И, возможно, это коснется некоторых руководителей Кабмина, – отметил Фесенко.

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Он подчеркнул, что сейчас звучит разная информация о возможных кадровых решениях. Были даже данные, что действующий министр обороны Алексей Резников может стать новым премьером и даже министром юстиции. К такой информации следует относиться осторожно, ведь обсуждали практически каждого.

Также Фесенко не верит, что произойдет замена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Он достаточно плодотворно работает, поэтому, вероятно, останется в должности. В целом, по мнению политолога, около трети министров могут заменить.

По его словам, последние кадровые решения в силовом блоке вызваны расследованием в отношении государственных предателей, которых довольно много затесалось в этих структурах. Фесенко подчеркнул, что подозрения есть даже в отношении некоторых людей в ВСУ. Но без деталей.

Слышал от разных людей, что есть подозрения к некоторым лицам в ВСУ. Как действующих, так и отставных,  –  отметил Фесенко.

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Напомним, 18 июля Верховная Рада уволила с должности министра социальной политики Марину Лазебную. За ее отставку проголосовали 277 депутатов. Ее, вероятно, заменит руководительница Департамента социальной политики и здравоохранения Офиса Президента Оксана Жолнович.

 

 

 

 

 

Автор: Петро Синєокий