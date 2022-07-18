Таку думку 24 каналу висловив український політолог Володимир Фесенко. Він вважає, що після звільнення Марини Лазебної з посади міністра соціальної політики ця "лавина кадрових" рішень може продовжитися.

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Я так розумію, що кадрові рішення по уряду будуть продовжуватися. І, можливо, це торкнеться деяких керівників Кабміну, – зазначив Фесенко.

Хто під найменшою загрозою

Він наголосив, що зараз лунає різна інформація щодо можливих кадрових рішень. Були навіть дані, що чинний міністр оборони Олексій Резніков може стати новим прем'єром та навіть міністром юстиції. До такої інформації потрібно ставитися обережно, адже обговорювали практично кожного.

Також Фесенко не вірить, що станеться заміна міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Він досить плідно працює, тому, ймовірно залишиться на посаді. А загалом, на думку політолога, близько третини міністрів можуть замінити.

За його словами, останні кадрові рішення у силовому блоці спричинені через розслідування щодо державних зрадників, яких досить багато затесалося у цих структурах. Фесенко наголосив, що підозри є навіть щодо деяких людей у ЗСУ. Але без деталей.

Чув від різних людей, що є підозри до деяких осіб в ЗСУ. Як чинних, так і до відставних, – зазначив Фесенко.

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Нагадаємо, 18 липня Верховна Рада звільнила з посади міністра соціальної політики Марину Лазебну. За її відставку проголосували 277 депутатів. Її, ймовірно, замінить керівниця Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу Президента Оксана Жолнович.