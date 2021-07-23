Без гарантий для Украины: в правительстве объяснили, что не так с соглашением Меркель – Байдена

Угоду щодо "Північного потоку-2", укладену напередодні між США та Німеччиною, розкритикували в Україні. Що не так із цим документом – читайте далі.

Свое мнение на этот счет высказала вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Ольга Стефанишина. Она выступила в эфире одного из украинских телеканалов.

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Никаких перспектив и гарантий безопасности

Чиновница обратила внимание на то, что соглашение между Берлином и Вашингтоном не предусматривает никаких гарантий для Украины. Мол, их не получили ни в упомянутом заявлении, ни вне его. "Там говорится, что Германия будет поддерживать инициативу "Триморья". Украина и так пытается присоединиться к ней, она и так существует. Поэтому эта поддержка мне не понятна", – отметила Стефанишин.

"Триморье" – это политическое объединение 12 стран, созданное по инициативе Польши и Хорватии. На первый саммит в 2016 году приглашали и Украину, но ответа от нас не получили.

Украинская вице-премьер отметила, что в документе также упоминается о создании фонда зеленой трансформации. Однако соответствующие переговоры Украина ведет уже длительное время.

"Никаких новых инициатив это заявление не предусматривает. Однако никаких перспектив и гарантий безопасности, в частности – относительно членства в НАТО, мы не получили", – подытожила Стефанишин.

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