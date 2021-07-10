Есть несколько вариантов: что будут делать с россиянами в Крыму после деоккупации

На территории временно оккупированного Крыма незаконно проживают 500 тысяч россиян. Украинская власть рассматривает различные варианты того, что будут делать с россиянами на полуострове, после деоккупации.

Сколько русских в Крыму

По некоторой информации от оккупационной власти полуострова, в Крыму живут от 700 тысяч до 1 миллиона россиян. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Читайте также Повезло: оккупанты говорят, что ливни решили проблему с водой в Крыму

Сейчас, при населении Крыма в 2,5 миллиона до начала оккупации, по меньшей мере там 500 тысяч людей не являются местными жителями,

– заявил чиновник.

Что будут делать с иностранцами

По словам Резникова, Кабинет Министров сейчас рассматривает несколько вариантов дальнейшего будущего россиян. Некоторые даже выступает за депортацию.

"У нас есть разные позиции. Я сторонник юридической процедуры под названием – выдворение. Если граждане попали в Крыму не через "Чонгар", "Каланчак" или "Чаплинку", то есть находятся незаконно на территории Украины, то следствием будет – выдворение", – пояснил министр.