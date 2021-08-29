В Кабуле прогремел новый мощный взрыв: детали и видео с места

В столице Афганистана вновь прогремел сильный взрыв. Очевидцы публикуют фото густых облаков дыма над Кабулом. По информации СМИ, в результате взрыва есть жертвы.

Сообщения о взрыве публикуют в телеграм-каналах. Предварительно известно, что взрыв прогремел возле аэропорта.

Кстати Байдена предупредили об угрозе нового теракта в Кабуле в течение следующих суток

Что известно о взрыве

Очевидцы предполагают, что взрыв вызвала ракета, которая попала в жилой дом. Кроме того, жители Кабула отмечают, что таким образом американские войска могут уничтожать оборудование. В первые минуты после взрыва люди самостоятельно пытались погасить пожар.

Пока нет информации о жертвах или пострадавших. Ни одна группа пока не взяла ответственность.

К слову, перед тем разведка США предупредила, что угроза терактов никуда не исчезла.

Предыдущие взрывы в Кабуле: что известно