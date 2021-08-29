В Кабуле прогремел новый мощный взрыв: детали и видео с места
Источник:24 канал
В столице Афганистана вновь прогремел сильный взрыв. Очевидцы публикуют фото густых облаков дыма над Кабулом. По информации СМИ, в результате взрыва есть жертвы.
Сообщения о взрыве публикуют в телеграм-каналах. Предварительно известно, что взрыв прогремел возле аэропорта.
Кстати Байдена предупредили об угрозе нового теракта в Кабуле в течение следующих суток
Что известно о взрыве
Очевидцы предполагают, что взрыв вызвала ракета, которая попала в жилой дом. Кроме того, жители Кабула отмечают, что таким образом американские войска могут уничтожать оборудование. В первые минуты после взрыва люди самостоятельно пытались погасить пожар.
Пока нет информации о жертвах или пострадавших. Ни одна группа пока не взяла ответственность.
К слову, перед тем разведка США предупредила, что угроза терактов никуда не исчезла.
Предыдущие взрывы в Кабуле: что известно
- Первый взрыв в Кабуле произошел 27 августа. Террорист-смертник подорвал себя у входа в аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле. Это произошло посреди толпы.
- Второй взрыв прогремел неподалеку от гостиницы, расположенной возле аэропорта. Вероятно, его вызвал заминированный автомобиль.
- В результате взрывов погибли более 100 человек.
- Боевики "Исламского государства" взяли на себя ответственность по крайней мере за 1 теракт.
- Президент США Джо Байден на брифинге заявил, что террористов найдут и накажут.