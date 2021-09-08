В Кабуле талибы зарисовывают муралы и поверх пишут религиозные лозунги

Афганские художники бьют тревогу. После того, как Кабул захватили талибы, они закрашивают уникальные муралы. Вместо них на стены наносят религиозные исламистские лозунги.

Об этом сообщил Омаид Шарфи. Он является одним из самых известных уличных художников афганской столицы. Сейчас он находится в лагере беженцев в ОАЭ.

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Шарфи объяснил, что эти муралы уникальны. Ведь местные художники из объединения ArtLords расписывали стены в Кабуле граффити и фресками на протяжении 7 лет. Всего за это время они создали более 2 200 работ по всей стране. Теперь боевики взялись уничтожать их.

Художники настроены решительно

. На одном из закрашенных муралов были изображены спецпредставитель США и соучредитель "Талибана", которые пожимают руки после подписания соглашения о выводе американских войск из Афганистана.

Несмотря на то, что "Талибан" уничтожил работы ArtLords, а художникам пришлось бежать из страны, они планируют продолжить свою кампанию. "Мы не будем молчать. Мы сделаем так, чтобы мир слышал нас. Мы позаботимся, чтобы талибов стыдили каждый день", – подчеркнул Шарфи.

Что известно об арт-группе ArtLords

Ее создали в 2014 году, Омаид Шарфи стал одним из соучредителей. Художники используют искусство для борьбы за мир, социальную справедливость и ответственность.

В своих фресках они стыдили коррумпированных чиновников, чествуют афганских героев, призывают к диалогу вместо насилия и требуют соблюдения прав женщин.

Утром 15 августа, когда талибы захватили Кабул, Шарфи и его коллеги работали над муралом возле правительственного здания. Они вернулись в галерею, когда увидели, как люди в панике выбегают из разных учреждений.

Шарфи было всего 10 лет в 1996, когда боевики "Талибана" впервые пришли к власти в Афганистане. Художник был свидетелем их жестокого правления. "Думаю, что на этот раз мало что изменится", – убежден он.