Качество воздуха в Киеве и области резко ухудшилось: где фиксируется "красный" уровень загрязнения

Из-за российского обстрела Киева и области 5 августа в регионе значительно ухудшилось качество воздуха. В столице и Киевской области сохраняется угроза загрязнения атмосферного воздуха.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Там предоставили рекомендации о том, как позаботиться о себе в случае ухудшения качества воздуха.

Какова ситуация с качеством воздуха в Киевской области?

По данным КОВА, в нескольких населенных пунктах Киевской области ухудшилось качество воздуха. Мониторинг зафиксировал повышенное содержание мелкодисперсной пыли и углекислого газа в Вишневом, Обухове, Броварах, а также повышенную концентрацию пыли в Иванкове, Боярке и Василькове.

Согласно данным карты SaveEcoBot, которая отслеживает качество воздуха в регионах столицы, "красный" уровень опасности охватил некоторые участки в Соломенском и Святошинском районах Киева.



Качество воздуха в Киеве / Скриншот карты SaveEcoBot

Специалисты предупреждают, что продукты сгорания могут представлять опасность прежде всего для людей с заболеваниями органов дыхания и сердца, детей, пожилых людей и беременных.

В то же время в других населенных пунктах области превышения допустимых показателей не зафиксировано, а уровень радиационного фона остается в пределах нормы. Мониторинг качества воздуха ведется круглосуточно на 16 автоматизированных постах наблюдения.

Что рекомендуют делать жителям Киева и области?

В случае сильного задымления специалисты рекомендуют оставаться в помещении, плотно закрыть окна и двери, отключить вентиляцию, подающую воздух с улицы, а по возможности использовать кондиционеры с функцией очистки или очистители воздуха.

Также стоит отказаться от прогулок и физической активности на открытом воздухе. Для защиты дыхательных путей советуют пользоваться маской или респиратором, а при их отсутствии – прикрывать нос и рот влажной тканью.

Особое внимание следует уделить состоянию здоровья. Людям с заболеваниями органов дыхания рекомендуют заранее проконсультироваться с врачом, а в случае появления кашля, затрудненного дыхания или раздражения глаз – следить за самочувствием и при необходимости обращаться за медицинской помощью.

Рекомендации по мерам в случае загрязнения воздуха / Инфографика Минздрава

Также в Министерстве здравоохранения призвали следить за официальными сообщениями о качестве воздуха, соблюдать рекомендации местных властей, а в случае длительного сильного задымления по возможности временно выехать в регионы с лучшей экологической обстановкой.

Специалисты ЦКПХ продолжают круглосуточно контролировать состояние атмосферного воздуха и оперативно информируют о результатах через официальные ресурсы.

Отметим, в результате российской атаки на Киевскую область погибли 17 человек, еще 44 получили ранения. Враг применил 24 баллистические ракеты, четыре ракеты типа "Циркон" или "Оникс", а также 115 беспилотников, значительная часть которых была реактивной.

Серьезных разрушений подвергся и Киев. Повреждения зафиксированы в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах. В столице 1 человек погиб, еще 26 получили ранения, а в результате удара были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и возникли пожары.