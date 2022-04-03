Качиньский обвинил Германию в тяготении к Москве

Один из самых влиятельных польских политиков Ярослав Качиньский жестко раскритиковал Германию за неготовность отказаться от нефти из России и обвинил ее в тяготении к Москве.

Германия делает не достаточно

Качиньский отметил, что очень недоволен политикой правительства Германии, в частности политик отметил вопрос нефтяного эмбарго.

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Германия могла бы предоставить больше оружия. Германия могла бы поддержать нефтяное эмбарго в ЕС – я подчеркиваю, что не имею в виду газовое эмбарго, здесь нужно больше времени,

– сказал Качиньский.

Политик подчеркнул, что доходы России от продажи нефти в 4 – 5 раз больше, чем от газа, а отказаться от нее проще. Также Качиньский пояснил, что нефтяное эмбарго не спровоцирует рецессию в Европе.

Свобода никогда не бывает дешевой,

– подчеркнул Качиньский.

Закрывать глаза на действия Путина больше нельзя

По словам Качиньского, Германия, как и Франция, сильно тяготеет к Москве. На протяжении многих лет правительство Германии не хотело замечать, что делает Россия при Путине. Однако, сейчас мир видит, чем все это закончилось.

Он заявил, что Польшу не удовлетворяет роль Германии в Европе.

К слову, Ярослав Качиньский заявил, что Польша хотела бы, чтобы США увеличили свое присутствие в Европе. В частности, Варшава открыта и для размещения ядерного оружия США на своей территории.

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