Качиньский ушел в отставку с должности вице-премьера Польши

Ярослав Качиньский больше не является вице-премьером Польши. В правительстве приняли его отставку, а соответствующее решение подписал президент страны – Анджей Дуда.

Об этом сообщил сам Качиньский в интервью польскому изданию. В частности, на вопрос, принял ли он уже решение о том, когда он покинет Совет министров, он ответил, что уже не в правительстве.

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Я уже не в правительстве. И уже подал свое обращение премьер-министру, и оно принято. Насколько мне известно, его подписал и президент,

– отметил Качиньский.

Качиньский признал, что не учел начало войны

Подводя итог 20 месяцам работы в Комитете безопасности, Ярослав Качиньский заявил, что ему удалось реализовать планы, которые ставил перед собой. При этом он признал, что не учел начало войны в Украине.

Качиньский также отметил, что Польша должна достаточно вооружиться, чтобы сделать возможное нападение на страну абсолютно иррациональным решением.

Ярослав Качиньский должен был покинуть свой пост 4 месяца назад, но этим планам помешало начало войны.

Политик комментируя это, сказал, что сейчас ход войны такой, что неизвестно, когда она закончится. Однако известно, когда пройдут выборы в Польше, так что ему пришлось сделать выбор и он это сделал.

Что касается своего преемника, то Качинский также подтвердил ранее распространенные неофициальные сообщения о назначении новым главой Комитета безопасности в ранге вице-премьера – главы Минобороны Мариуша Блащака.

Коротко о Ярославе Качиньском

72-летний Ярослав Качиньский – младший брат президента Польши Леха Качиньского, погибшего в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском.

В 2006 – 2007 годах был премьер-министром страны. В действующее правительство Матеуша Моравецкого вошел в октябре 2020-го, занимает должность вице-премьера и возглавляет комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне.

К слову, Владимир Зеленский наградил Качиньского и главу правительства Польши Матеуша Моравецкого орденом князя Ярослава Мудрого II степени "за весомый личный вклад в укрепление украинско-польского межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины".

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