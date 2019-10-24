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      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      Качур внесет законопроект, чтобы депутаты ежегодно проходили полиграф: его раскритиковали

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      Александр Качура
      Александр Качура / 24 канал

      В прямом эфире 24 каналу депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура рассказал, что инициирует в Раде изменения в закон об избрании народных депутатов.

      Он предлагает, чтобы кандидаты в депутаты перед выборами подавали в ЦИК справку от психолога, нарколога и полиграфиста. А потом каждый год в октябре проходили проверку.

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      Однако адвокат и член наблюдательного совета НАБУ Татьяна Козаченко и народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова в студии "Политанатомии" начали критиковать "слугу народа" за его инициативу.

      Качура: В коллег адвокатов есть своя самоуправляемая организация, которая в том числе занимается выдачей свидетельств квалификации. У меня тоже есть идея создать такую ​​же самоуправляемую организацию.

      Козаченко: Я хочу напомнить, что адвокатура предусмотрена в Конституции как единственный институт защиты прав и свобод людей.

      Качура: И в чем суть?

      Козаченко: В том, что он предусмотрен в УПК, это единственная возможность представлять в судах людей. У нас монополия адвокатов. Государственный реестр и регистрация, просто порядок выдачи документов идет через органы, обеспечивает независимость.

      Качура: Во многих странах при Минюсте адвокатов регистрируют.

      Устинова: В какой стране нужна справка полиграфолога, чтобы баллотироваться?

      устінова голос рада
      Александра Устинова

      Качура: Украина будет, я думаю. И еще этот законопроект предусматривает, что каждого октября народный депутат должен будет проходить полиграф.

      Козаченко: И еще 10 раз отжаться от пола – это вам также надо туда вставить. Для того, что вы хотите, чтобы это было разумно.

      Устинова: Вы сходили в ассоциацию полиграфологов, прекрасно прошли и после того предлагайте законопроект, которым судьбу всех народных депутатов в Украине будет решать эта организация. Я правильно понимаю?

      Качура: Нет, не правильно. Я вам еще раз говорю, что при подаче это не только одна организация. У нас очень много полиграфологов.

      Устинова: Нет, ассоциация у нас одна.

      Качура: Да, меня полиграфологи подкупили. Не я, а они меня, наверное (смеется). Это у нас такие бартерные отношения с ними.

      Козаченко: Вот вы получали справку нарколога в своей жизни?

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      Качура: Да.

      Козаченко: А можете нам рассказать процедуру, насколько серьезно вас осмотрели, протестировали, взяли анализы и проверили.

      Качура: Сначала получал, когда помощником адвоката становился, потом когда адвокатом. Так же проходил все справки, как и вы.

      Козаченко: Знаете, сколько времени это занимает?

      Качура: 2-3 дня.

      Козаченко: Нет, это занимает одну минуту. И не всегда вас даже смотрят.

      козаченко набу
      Татьяна Козаченко

      Качура: Если у вас такое свидетельство, то у меня другое.

      Козаченко: Практика порядка выдачи документов в Украине вообще говорит о том, что любые темы используются для того, чтобы помешать человеку. Не вы ограничиваете право людей голосовать за тех, кого они считают нужным.

      Качура: Я объясню, эта информация будет публиковаться на сайте ЦИК, потому что говорят, что у нас есть дураки и другие.

      Козаченко: Иногда не просто говорят, но и видят.

      Качура: Рядом с биографиями будут все документы. Однако это не будут основания, согласно моей концепции, отказа народному депутату в регистрации. Однако граждане должны знать, не наркоман ли он, уравновешенный ли психологически человек, прошел ли он полиграф по тем вопросам, которые установил Кабинет Министров.

      Важно: Это техническое перемирие, а противостояние продолжается, – политолог о проверке на полиграфе

      Устинова: А какую ответственность несут полиграфологи или Ассоциация полиграфистов, которые в принципе являются общественными объединениями?

      Качура: А какую ответственность несет адвокат за некачественные услуги? Тоже квалификационная комиссия, которая будет рассматривать этот вопрос.

      Козаченко: Ваша справка, с которой должен прийти кандидат в депутаты, будет полностью нивелирована, так как он имеет право выбрать и пройти собрать сто справок. И выбрать ту, которая лучше. Поэтому нет в этом смысла.

      Козаченко: Занимайтесь, пожалуйста, теми законопроектами, которые действительно имеют важное значение для государства, а не являются хайпом.

      Устинова: В продолжение этого я хочу рассказать очень хороший пример. У нас есть прокурор Константин Кулик, жена которого показывала шикарные фото новых машин и квартир. И вспомните, почему квалификационная комиссия прокуроров закрыла в отношении него дело – потому что он прошел полиграф. И сказал, что все честно заработано и это не моя жена. Мы с ней случайно вместе проживаем и ребенок общий, но жена не моя.

      Почему "слуги народа" проходят полиграф?
      На заседании финансового комитета Верховной Рады нардепы от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. За уничтожение схемы выступили только 5 членов финансового комитета от "Слуги народа". Однако 11 "слуг народа" отказались голосовать за уничтожение схемы. И за это они якобы могли получить взятки по 30 тысяч долларов каждый. Чтобы опровергнуть обвинения, они решили пройти полиграф.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Слуга народа "Слуг народа" проверят на полиграфе Законодательство Верховная Рада
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