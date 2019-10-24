"Слуга народу" внесе законопроєкт, щоб депутати щороку проходили поліграф: його розкритикували

У прямому ефірі 24 каналу депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура розповів, що ініціює у Раді зміни до закону про обрання народних депутатів.

Він пропонує, щоб кандидати у депутати перед виборами подавали до ЦВК довідку від психолога, нарколога та поліграфіста. А потім кожного року у жовтні проходили перевірку.

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Проте адвокатка та членкиня наглядової ради НАБУ Тетяна Козаченко та народна депутатка від фракції "Голос" Олександра Устінова у студії "Політанатомії" почали критикувати "слугу народу" за його ініціативу.

Качура: У колег адвокатів є своя самоврядна організація, яка в тому числі займається видачею свідоцтв кваліфікації. У мене теж є ідея створити таку ж самоврядну організацію.

Козаченко: Я хочу нагадати, що адвокатура передбачена в Конституції як єдиний інститут захисту прав і свобод людей.

Качура: І в чому суть?

Козаченко: В тому, що він передбачений в КПК, що це єдина можливість представляти в судах людей. У нас монополія адвокатів. Державний реєстр і реєстрація, просто порядок видачі документів іде через органи, забезпечує незалежність.

Качура: У багатьох країнах при Мін'юсті адвокатів реєструють.

Устінова: У якій країні треба довідка поліграфолога, щоб балотуватися?



Олександра Устінова

Качура: І Україні буде, я думаю. І ще цей законопроєкт передбачає, що кожен жовтень народний депутат повинен буде проходити поліграф.

Козаченко: І ще 10 раз віджатися від підлоги – це вам також треба туди вставити. Для того, що ви хоче, щоб це було розумно.

Устінова: Ви сходили в асоціацію поліграфологів, чудово пройшли і після того пропонуйте законопроєкт, яким долю всіх народних депутатів в Україні вирішуватиме ця організація. Я правильно розумію?

Качура: Ні, не правильно. Я вам ще раз кажу, що при подачі це не тільки одна організація. У нас дуже багато поліграфологів.

Устінова: Ні, асоціація у нас одна.

Качура: Так, мене поліграфологи підкупили. Не я, а вони мене, мабуть (сміється). Це у нас такі бартерні відносини з ними.

Козаченко: От ви отримували довідку нарколога у своєму житті?

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Качура: Так.

Козаченко: А можете нам розповісти процедуру, наскільки серйозно вас оглянули, протестували, взяли аналізи й перевірили.

Качура: Спочатку отримував, коли помічником адвоката ставав, потім коли адвокатом. Так само проходив усі довідки, як і ви.

Козаченко: Знаєте, скільки часу це займає?

Качура: 2-3 дні.

Козаченко: Ні, це займає одну хвилину. І не завжди вас навіть дивляться.



Тетяна Козаченко

Качура: Якщо у вас таке свідоцтво, то у мене інше.

Козаченко: Практика порядку видачі документів в Україні взагалі говорить про те, що будь-які теми використовуються для того, щоб перешкодити людині. Не ви обмежуєте право людей голосувати за тих, кого вони вважають за потрібне.

Качура: Я поясню, ця інформація буде оприлюднюватися на сайті ЦВК, тому що кажуть, що у нас є дурні й інші.

Козаченко: Іноді не просто кажуть, але й бачать.

Качура: Поруч з біографіями будуть всі документи. Проте це не будуть підстави, згідно моєї концепції, відмови народному депутату в реєстрації. Проте громадяни повинні знати, чи він не наркоман, чи психологічно врівноважена особа, чи він пройшов поліграф по тим питаннях, які встановив Кабінет Міністрів.

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Устінова: А яку відповідальність несуть поліграфологи чи Асоціація поліграфістів, що в принципі є громадськими об’єднаннями?

Качура: А яку відповідальність несе адвокат за неякісні послуги? Теж кваліфікаційна комісія, яка буде розглядати це питання.

Козаченко: Ваша довідка, з якою має прийти кандидат в депутати, буде повністю нівельованою, тому що він має право обрати і пройти зібрати сто довідок. І вибрати ту, яка краща. Тому нема в цьому сенсу.

Козаченко: Займайтеся, будь ласка, тими законопроєктами, які дійсно мають важливе значення для держави, а не є хайпом.

Устінова: В продовження цього я хочу розповісти дуже гарний приклад. У нас є прокурор Костянтин Кулик, дружина якого показувала шикарні фото нових машин і квартир. І згадайте, чому кваліфікаційна комісія прокурорів закрила по ньому справу – тому що він пройшов поліграф. І сказав, що все чесно зароблено і то не моя дружина. Ми з нею випадково разом проживаємо і дитина спільна, але дружина не моя.

Чому "слуги народу" проходять поліграф?

На засіданні фінансового комітету Верховної Ради нардепи від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. За знищення схеми виступили лише 5 членів фінансового комітету від "Слуги народу". Однак 11 "слуг народу" відмовилися голосувати за знищення схеми. І за це вони нібито могли отримати хабарі по 30 тисяч доларів кожен. Аби спростувати звинувачення, вони вирішили пройти поліграф.