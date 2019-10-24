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      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Це технічне перемир'я, а протистояння триватиме, – політолог про перевірку "слуг" на поліграфі

      123 Читать новость на русском
      Олександр Антонюк
      Олександр Антонюк / 24 канал

      Проходження поліграфу деякими "слугами народу" – це своєрідне технічне перемир'я всередині фракції. Однак це ще не означає, що протистояння між групами впливу завершилося. Цілком ймовірно, що подальші чвари всередині фракції можуть притзвести навіть до перевиборів

      Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк.

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      Він зазначив, що більше схильний думати, що все ж таки якийсь свідок при взятті хабаря є.

      "Приписувати, що це був певний блеф, я точно не готовий. Те, що ми бачимо зараз – відразу, забігаючи наперед, можу припустити – що це таке своєрідне технічне перемир'я всередині колективу фракції "Слуги народу", – сказав політолог.

      Те, що фракція буде турбулентна, те, що там будуть протистояння, і це рано чи пізно може навіть завершитися достроковими парламентськими виборами, так як анонсував і попереджав Президент України Володимир Зеленський – в цьому нічого дивного немає,
      – наголосив Антонюк.

      Він додав, що це напевно один із тих випадків, коли було красиво сформовано технологічний проєкт, але він не був побудований на певній ідентичності ідеологій.

      "І навіть якщо навколо однієї людини – в нас є і лідерські партії – то це було дуже швидко зроблено. І ми розуміємо, що члени партії, які зараз там є, представляють різні групи впливу, зокрема і фінансово-промислові, до яких належить Ігор Валерійович Коломойський", – пояснив політолог.

      Чому "слуги народу" проходять поліграф?

      САП відкрила кримінальне провадження щодо можливого отримання хабарів у розмірі 30 тисяч доларів кожним з 11 народних депутатів "Слуги народу", які є членами фінансового комітету Ради. Ці хабарі нардепи могли брати за голосування проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості, яка діє в інтересах нардепа Антона Яценка.

      ► 11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.

      ► Згодом Зеленський вимагає, щоб усі члени фінансового комітету Ради пройшли тест на поліграфі. Наразі поліграф пройшли чотири людини: Дубінський, Марусяк, Василевська-Смаглюк та Качура.

      ► Тест також голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він, до слова, під час перевірки заявив, що підозрює деяких членів своєї фракції у тому, що вони могли брати хабарі за рішення на користь деяких олігархів і чиновників.

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Новини політики "Слуг народу" перевірять на поліграфі Давид Арахамія Слуга народу Верховна Рада Володимир Зеленський Олександр Дубінський Ігор Коломойський
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