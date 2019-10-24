Это техническое перемирие, а противостояние продолжается, – политолог о проверке на полиграфе

Прохождение полиграфа некоторыми "слугами народа" – это своеобразное техническое перемирие внутри фракции. Однако это еще не означает, что противостояние между группами влияния завершилось. Вполне вероятно, что дальнейшие распри внутри фракции могут привести даже к перевыборам

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Александр Антонюк.

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Он отметил, что больше склонен думать, что все же какой-то свидетель при взятии взятки есть.

"Приписывать, что это был блеф, я точно не готов. То, что мы видим сейчас – сразу, забегая вперед, могу предположить – что это такое своеобразное техническое перемирие внутри коллектива фракции "Слуги народа", – сказал политолог.

То, что фракция будет турбулентная, то, что там будут противостояния, и это рано или поздно может даже завершиться досрочными парламентскими выборами, так как анонсировал и предупреждал Президент Украины Владимир Зеленский – в этом ничего удивительного нет,

– подчеркнул Антонюк.

Он добавил, что это наверное один из тех случаев, когда был красиво сформирован технологический проект, но он не был построен на определенной идентичности идеологий.

"И даже если вокруг одного человека – у нас есть и лидерские партии – то это было очень быстро сделано. И мы понимаем, что члены партии, которые сейчас там есть, представляют различные группы влияния, в частности и финансово-промышленные, к которым относится Игорь Валерьевич Коломойский", – пояснил политолог.

Почему "слуги народа" проходят полиграф?

► САП открыла уголовное производство относительно возможного получения взяток в размере 30 тысяч долларов каждому из 11 народных депутатов "Слуги народа", которые являются членами финансового комитета Рады. Эти взятки нардепы могли брать за голосование против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости, которая действует в интересах нардепа Антона Яценко.

► 11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурска, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.

► Впоследствии Зеленский требует, чтобы все члены финансового комитета Рады прошли тест на полиграфе. Сейчас полиграф прошли четыре человека: Дубинский, Марусяк, Василевская-Смаглюк и Качура.

► Тест также председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он, к слову, во время проверки заявил, что подозревает некоторых членов своей фракции в том, что они могли брать взятки за решение в пользу некоторых олигархов и чиновников.