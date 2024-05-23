Кадровые чистки в России продолжаются: арестовали генерала, который был заместителем Герасимова
В России, очевидно, продолжаются кадровые чистки. Так, 23 мая стало известно о задержании генерала Вадима Шамарина, который возглавлял главное управление связи и был заместителем Герасимова.
О задержании Шамарина пишут росСМИ. Прокремлевские телеграм-каналы заявляют, что заместителя Герасимова якобы разоблачили на получении взятки, передает 24 Канал.
Смотрите также В России арестовали бывшего командующего 58-й армии генерала Попова
Заместителя Герасимова обвиняют в коррупции
Как пишут российские СМИ, 23 мая задержали генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он был заместителем начальника генштаба России, а также занимал должность начальника главного управления связи вооруженных сил России.
Известно, что российского генерала обвиняют в получении взятки. В частности, об этом заявляют в 235-м гарнизонном военном суде России. Другие СМИ пишут, что Шамарина задержали по обвинению в махинациях.
У заместителя Герасимова уже провели обыски, после чего его задержали и доставили на допрос в главное военное следственное управление.
Российский генерал Вадим Шамарин / Фото из росСМИ
В России активно проводят кадровые чистки
- Путин уволил Сергея Шойгу с поста министра обороны и назначил на его место экономиста Андрея Белоусова. После этого новый министр, очевидно начал проводить кадровые чистки.
- Так, 23 апреля в России неожиданно задержали заместителя Шойгу Тимура Иванова. Интересно, что еще утром он был на совещании, а уже вечером – его отправили в СИЗО. Иванову инкриминируют обвинение в коррупции – получении взятки в особо крупном размере. Впрочем, деталей дела в России не разглашают.
- В Минобороны Великобритании заявили, что задержание Иванова – крупнейший скандал десятилетия для России после отставки в 2012 году министра обороны Анатолия Сердюкова.
- 14 мая в России задержали еще одного топ-чиновника. Речь идет о Юрии Кузнецове – начальнике управления кадров министерства обороны России. Его также подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
- У Кузнецова провели обыски по местам фактического проживания и регистрации, где обнаружили немалое состояние. Так, начальник управления кадров министерства обороны хранил средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.