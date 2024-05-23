Кадровые чистки в России продолжаются: арестовали генерала, который был заместителем Герасимова

В России, очевидно, продолжаются кадровые чистки. Так, 23 мая стало известно о задержании генерала Вадима Шамарина, который возглавлял главное управление связи и был заместителем Герасимова.

О задержании Шамарина пишут росСМИ. Прокремлевские телеграм-каналы заявляют, что заместителя Герасимова якобы разоблачили на получении взятки, передает 24 Канал.

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Заместителя Герасимова обвиняют в коррупции

Как пишут российские СМИ, 23 мая задержали генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он был заместителем начальника генштаба России, а также занимал должность начальника главного управления связи вооруженных сил России.

Известно, что российского генерала обвиняют в получении взятки. В частности, об этом заявляют в 235-м гарнизонном военном суде России. Другие СМИ пишут, что Шамарина задержали по обвинению в махинациях.

У заместителя Герасимова уже провели обыски, после чего его задержали и доставили на допрос в главное военное следственное управление.



Российский генерал Вадим Шамарин / Фото из росСМИ

В России активно проводят кадровые чистки