Думаю, Буданов и Резников на своих местах, времени на замены нет, – политтехнолог

Давид Арахимия заявил, что Кирилл Буданов заменит в должности Алексея Резникова, но затем добавил, что на этой неделе кадровых изменений в Минобороны не будет. В мирное время такие анонсы использовали, чтобы замерить общественное мнение на этот счет.

В то же время сейчас эта игра абсолютно непонятна. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

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Резников и Буданов на своих местах

"Я думаю, что и Буданов, и Резников на своих местах сейчас", – заметил политтехнолог.

Так, министр обороны Резников наладил контакты с западными коллегами, в частности, в формате "Рамштайн". Кроме того, не только прямые официальные контакты, но и кулуарные.

У нас нет времени заменить его (Резникова – 24 Канал) и сказать, мол, знакомьтесь – новый министр обороны. У нас время на вес золота сейчас,

– сказал Тизенгаузен.

Так, в Минобороны есть признаки коррупции. Впрочем, необходимо работать в отношении тех, кто участвует в этих коррупционных схемах. Следовательно, по мнению политтехнолога, действовать в этом случае нужно было совсем по-другому.

Тизенгаузен прокомментировал "анонсы" кадровых изменений от Арахамии: смотрите видео

Кроме того, Арахамия заявил, что Резникова заменит глава Главного управления разведки Минобороны Буданов. Впрочем, он отлично выполняет свою работу. Это не те должности, которые можно так просто менять, поэтому надо очень осторожно относиться к кадровой политике.

Более того, проблема в том, что министров увольняют или заменяют без объявления четкой причины. Когда нет определенных пунктов, по которым их убирают, то и другие министры не знают "на какой горизонт планировать работу".

"Нужна холодная голова в кадровых вопросах, особенно в таких ключевых министерствах", – подытожил политтехнолог.

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