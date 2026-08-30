Перестановки в Минобороны: Хмара назвал новых заместителей и ответил, приглашал ли он Федорова

Министерство обороны Украины сохраняет свой институциональный костяк для обеспечения преемственности важных проектов и стабильности работы. Однако оборонное ведомство привлекает новых специалистов для усиления работы на фронте, развития человеческого капитала и международного партнерства.

О новых назначениях и ходе переговоров о возможном сотрудничестве рассказал глава оборонного ведомства Евгений Хмара во время беседы с журналистами.

Что известно о новых назначениях в Минобороны?

Приоритетом оборонного ведомства остается сохранение действующей команды, в которой продолжают работать опытные специалисты с государственной позицией. Их главной задачей является поддержание непрерывности процессов, реализация начатых инициатив и укрепление критически важных направлений работы.

Командный состав министерства пополняют новые руководители с четко определенными сферами ответственности. Заместителем министра обороны, отвечающим за направление фронта, назначен Николай Швидкий. Направлением сохранения и развития человеческого капитала в Силах обороны будет заниматься Любовь Галан. К работе в команде по инициативе министра вернулся Сергей Боев, чей опыт задействован для взаимодействия с международными партнерами. Кроме того, в ближайшее время планируется усилить направление оборонно-промышленного комплекса и экспорта, заместителем по которому станет Анна Гвоздяр.

Отдельно глава ведомства отметил усиление цифровой трансформации и направления когнитивной войны. На должность руководителя цифрового направления рассматривается человек с боевым опытом и опытом работы в Министерстве обороны. В направлении когнитивной войны соответствующая кандидатура уже подобрана, а ключевые задачи определены.

Предлагали ли Федорову новую должность в оборонном ведомстве?

Отвечая на вопросы журналистов о возможном возвращении Михаила Федорова в Минобороны в качестве советника или в иной роли, Евгений Хмара отметил, что у них была одна встреча в июле. Во время этой беседы министр предложил найти любую модель или формат для продолжения совместной работы над проектами. Евгений Хмара подчеркнул, что конкретных должностей не предлагал, а обратной связи от Михаила пока не было.

Напомним, министр обороны Италии Гвидо Крозетто предложил Михаилу Федорову стать его советником по вопросам оборонных инноваций. В рамках новой должности Федоров будет помогать Италии развивать современные оборонные технологии, используя украинский опыт технологической войны.