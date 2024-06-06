Такое мнение 24 Каналу высказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, заметив, что такие действия российского диктатора можно назвать необходимостью из-за его "первого" срока на посту президента страны-агрессора. К власти пришли люди, которые понимают, что Россия долго воевать не сможет.

"Первый срок" Путина

По словам Жирнова, кадровые изменения в Кремле были просто формальностью, ведь Путин сейчас считается молодым политиком, который пошел на первый срок президентства.

Он обнулил все свои предыдущие сроки и сидит "первый раз в кресле президента", вот будете смеяться. Человек, который 25 лет у власти на посту президента, формально, по Конституции у него первый срок,

– отметил бывший сотрудник КГБ.

Именно поэтому 7 мая 2024 года, когда российский диктатор вступил в должность президента, он был вынужден сформировать новую власть для работы с ним. Так сказать, "новый" президент должен был осуществить ротации.

Истощение от Путина

Еще одной причиной таких кадровых перестановок, по словам Жирнова, является истощение от пребывания Путина у власти и он должен был "оживить" эту внутреннюю политическую систему, однако совсем новые люди в Кремле не появились. Для примера, Алексей Дюмин уже был губернатором Тульской области, теперь стал личным помощником Путина и секретарем Государственного Совета России.

Она (система – 24 Канал) все равно "мертворожденная", ведь нет притока новой крови. Власть людей с новыми идеями и инициативами не поднимается. социальные лифты в России не работают давным-давно,

– заметил бывший сотрудник КГБ.

Также он добавил, что элиты "средней руки" начали жаловаться на Путина и он должен был отобрать от власти старших, например, Сергея Шойгу, Николая Патрушева, ведь они всем надоели и мешают.

Также в Кремле есть борьба элит. Жирнов объяснил, что клан Чемезова поднялся, а Патрушева и Громова опустились. Тех людей, которые выступали за бесконечную войну немного отодвинули от власти. Людям, которые выступали за развитие страны, промышленности и экономики ее же предоставили.

Это хорошая новость для Украины, потому что, судя по всему, где-то существует мнение о том, что эта бесконечная война убьет Россию,

– прокомментировал бывший сотрудник КГБ.

Какие изменения кадров произошли в России: кратко