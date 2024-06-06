Таку думку 24 Каналу висловив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що такі дії російського диктатора можна назвати необхідністю через його "перший" термін на посаді президента країни-агресорки. До влади прийшли люди, які розуміють, що Росія довго воювати не зможе.

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"Перший термін" Путіна

За словами Жирнова, кадрові зміни в Кремлі були просто формальністю, адже Путін зараз вважається молодим політиком, який пішов на перший термін президентства.

Він обнулив всі свої попередні терміни і сидить "перший раз в кріслі президента", от будете сміятись. Людина, яка 25 років при владі на посаді президента, формально, за Конституцією у нього перший термін,

– зазначив колишній співробітник КДБ.

Саме тому 7 травня 2024 року, коли російський диктатор вступив на посаду президента, він був змушений сформувати нову владу для роботи з ним. Так би мовити, "новий" президент мусив здійснити ротації.

Виснаження від Путіна

Ще однією причиною таких кадрових перестановок, за словами Жирнова, є виснаження від перебування Путіна при владі й він мусив "оживити" цю внутрішню політичну систему, однак зовсім нові люди в Кремлі не з'явились. Для прикладу, Алєксєй Дюмін вже був губернатором Тульської області, тепер став особистим поміччником Путіна та секретарем Державної Ради Росії.

Вона (система – 24 Канал) все одно "мертвонароджена", адже немає притоки нової крові. Влада людей з новими ідеями та ініціативами не підіймається.Соціальні ліфти в Росії не працюють давним-давно,

– зауважив колишній співробітник КДБ.

Також він додав, що еліти "середньої руки" почали нарікати на Путіна і він мусив відібрати від влади старших, наприклад, Сєрєя Шойгу, Миколу Патрушева, адже вони всім надоїли та заважають.

Також у Кремлі є боротьба еліт. Жирнов пояснив, що клан Чємєзова піднявся, а Патрушева та Громова опустились. Тих людей, які виступали за нескінченну війну трішки відсунули від влади. Людям, які виступали за розвиток країни, промисловості та економіки її ж надали.

Це хороша новина для України, тому що, судячи з усього, десь існує думка про те, що ця нескінченна війна вб'є Росію,

– прокоментував колишній співробітник КДБ.

Які зміни кадрів відбулись в Росії: коротко