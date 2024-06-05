Російський опозиціонер Геннадій Гудков розповів 24 Каналу, що спроби світових лідерів розхитати режим Путіна є недостатніми. На його думку, партнером України варто розпочати діалог з опозиційними партіями Росії.
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Що може послабити режим Путіна
Гудков вважає, що російські опозиціонери можуть дати пораду та пояснити, які фактори впливають на внутрішні процеси у Росії для послаблення режиму.
Поки у нас (опозиціонерів – 24 Канал) не виходить серйозної розмови ні із західними лідерами, які приймають рішення, ні із політичним керівництвом України. Потрібно вирішити, що робити із Росією, щоб здобути перемогу, не ризикуючи втягнути світ у Третю світову ядерну війну,
– сказав він.
Основним фактором перемоги над путінським режимом є, на думку Гудкова, постачання достатньої кількості зброї Україні.
Однак не лише військовий фактор зможе призвести до повного врегулювання всіх проблем. Важливо вести діалог, який охоплюватиме всі важливі пункти та реалії, щоб перемогти та ліквідувати джерело цієї військової загрози,
– зауважив опозиціонер.
Що відбувається у Росії: останні новини
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