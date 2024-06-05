Российский оппозиционер Геннадий Гудков рассказал 24 Каналу, что попытки мировых лидеров расшатать режим Путина являются недостаточными. По его мнению, партнером Украины стоит начать диалог с оппозиционными партиями России.
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Что может ослабить режим Путина
Гудков считает, что российские оппозиционеры могут дать совет и объяснить, какие факторы влияют на внутренние процессы в России для ослабления режима.
Пока у нас (оппозиционеров – 24 Канал) не получается серьезного разговора ни с западными лидерами, которые принимают решения, ни с политическим руководством Украины. Нужно решить, что делать с Россией, чтобы одержать победу, не рискуя втянуть мир в Третью мировую ядерную войну,
– сказал он.
Основным фактором победы над путинским режимом является, по мнению Гудкова, поставки достаточного количества оружия Украине.
Однако не только военный фактор сможет привести к полному урегулированию всех проблем. Важно вести диалог, который будет охватывать все важные пункты и реалии, чтобы победить и ликвидировать источник этой военной угрозы,
– отметил оппозиционер.
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