24 Канал Новости Украины Зеленский уволил и назначил новых руководителей СБУ в нескольких регионах
23 апреля, 13:03
Зеленский уволил и назначил новых руководителей СБУ в нескольких регионах

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Президент Зеленский провел кадровые изменения в СБУ, уволив Артема Бондаренко и назначив на его место Артема Борисевича.
  • На должность начальника управления СБУ в Херсонской области назначен Владимир Ваврух, а в Харьковской области – Дениса Лутия.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 22 апреля, провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины в Киеве и еще по меньшей мере трех областях.

Соответствующие указы обнародованы на сайте Офиса президента.

Смотрите также В СБУ заявили об участии полицейского в подготовке покушения на Стерненко

Кого уволили и назначили на должности?

Согласно указу президента №334/2026, начальника Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области Артема Бондаренко уволили с должности, которую тот занимал более 3 лет – с 15 августа 2022 года.

Зато на эту должность назначили Артема Борисевича, которого уже уволили с должности началька управления СБУ в Херсонской области указом №335/2026. Указывается, что теперь его должность займет Владимир Ваврух.

В то же время в Харьковской области указом №336/2026 Александра Куця, который находился на соответствующей должности более 3 лет – с 19 июля 2022 года. Зато на должность начальника управления был назначен Денис Лутий.


Указы Владимира Зеленского / Скриншот 24 Канала

Отметим, что Ваврух ранее занимал должность заместителя начальна одного из департаментов СБУ. В то же время Лутий занимался научной деятельностью в сфере государственной безопасности и правопорядка, поэтому имеет юридический бэкграунд.

К слову, в конце марта президент назначил Сергея Гуньковского на должность начальника Департамента контрразведки СБУ. Новым руководителем Департамента военной контрразведки СБУ стал Виктор Заец.

Какие кадровые решения приняли ранее?

  • В январе 2026 года Владимир Зеленский назначил Михаила Бродовича на должность посла Украины в Грузии. Он имеет богатый опыт дипломатической службы, потому что работал консулом в Стамбуле и послом в Словении.

  • Позже временным председателем Службы внешней разведки назначили Олега Луговского, поскольку его предшественник Олег Иващенко занял пост начальника Главного управления разведки Минобороны.

  • До этого украинский президент назначил бывшего министра по восстановлению Украины Александра Кубракова своим советником по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с общинами. Это внештатная должность.

