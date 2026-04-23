Зеленский уволил и назначил новых руководителей СБУ в нескольких регионах
- Президент Зеленский провел кадровые изменения в СБУ, уволив Артема Бондаренко и назначив на его место Артема Борисевича.
- На должность начальника управления СБУ в Херсонской области назначен Владимир Ваврух, а в Харьковской области – Дениса Лутия.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 22 апреля, провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины в Киеве и еще по меньшей мере трех областях.
Соответствующие указы обнародованы на сайте Офиса президента.
Кого уволили и назначили на должности?
Согласно указу президента №334/2026, начальника Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области Артема Бондаренко уволили с должности, которую тот занимал более 3 лет – с 15 августа 2022 года.
Зато на эту должность назначили Артема Борисевича, которого уже уволили с должности началька управления СБУ в Херсонской области указом №335/2026. Указывается, что теперь его должность займет Владимир Ваврух.
В то же время в Харьковской области указом №336/2026 Александра Куця, который находился на соответствующей должности более 3 лет – с 19 июля 2022 года. Зато на должность начальника управления был назначен Денис Лутий.
Указы Владимира Зеленского / Скриншот 24 Канала
Отметим, что Ваврух ранее занимал должность заместителя начальна одного из департаментов СБУ. В то же время Лутий занимался научной деятельностью в сфере государственной безопасности и правопорядка, поэтому имеет юридический бэкграунд.
К слову, в конце марта президент назначил Сергея Гуньковского на должность начальника Департамента контрразведки СБУ. Новым руководителем Департамента военной контрразведки СБУ стал Виктор Заец.
Какие кадровые решения приняли ранее?
В январе 2026 года Владимир Зеленский назначил Михаила Бродовича на должность посла Украины в Грузии. Он имеет богатый опыт дипломатической службы, потому что работал консулом в Стамбуле и послом в Словении.
Позже временным председателем Службы внешней разведки назначили Олега Луговского, поскольку его предшественник Олег Иващенко занял пост начальника Главного управления разведки Минобороны.
До этого украинский президент назначил бывшего министра по восстановлению Украины Александра Кубракова своим советником по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с общинами. Это внештатная должность.