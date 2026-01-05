Долго откладывали, – экс-глава разведки оценил кадровые изменения Зеленского

Кадровые изменения в силовом блоке, которые анонсировала власть, снова актуализировали вопрос эффективности управления во время войны. Дискуссия идет вокруг того, действительно ли эти решения способны усилить оборону и безопасность страны.

Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала оценил логику ротаций и отметил, что Украина слишком долго откладывала системные кадровые решения. Он объяснил, при каких условиях такие изменения могут дать реальный результат, а когда они остаются формальными.

Смотрите также Мы очень смеялись, – офицер НГУ рассказал, как действуют россияне на фронте

Насколько эффективны кадровые ротации в силовом блоке?

Николай Маломуж критически оценил кадровые изменения в силовых структурах и отметил, что ротации имеют смысл только тогда, когда их делают под конкретные задачи войны и усиление управления. По его мнению, часть перестановок выглядит несистемной и не дает ощутимого прироста эффективности.

Мы долгое время этого не делали, и ротации были недостаточно эффективны,

– отметил генерал армии.

Бывший глава Службы внешней разведки также обратил внимание, что кадровые решения следует оценивать по результату на фронте и в системе обороны, а не по самому факту назначения. Он подчеркнул потребность в более сильных подходах к организации обороны и подготовке профессиональной армии даже во время войны.

Надо ставить вопрос о других, более эффективных методах в организации обороны и безопасности,

– сказал Маломуж.

Он добавил, что ключевое не в том, кого куда переместили, а есть ли под это более сильный кандидат и четкое объяснение, зачем делается ротация. По его убеждению, каждый должен оставаться на том направлении, где реально дает результат, и только тогда изменения могут работать как усиление.

Кадровые перестановки должны опираться на Конституцию и профессиональное правительство

Маломуж отметил, что усиление государства во время войны не сводится к точечным ротациям в силовом блоке. По его мнению, ключевая задача это сформировать профессиональное правительство, которое тянет оборону, безопасность, экономику, технологии и гуманитарное направление как единую систему.

Должно быть подготовлено антикризисное правительство войны, а не люди, которые делят сотни миллионов,

– сказал экс-глава разведки.

Он отдельно подчеркнул, что Украина является парламентско-президентской республикой, поэтому президент не может единолично определять состав Кабинета министров. По его словам, кадровые решения должны приниматься в пределах полномочий правительства и парламента, а не через попытки подменять институты.

Это неправильный подход, это антиконституционный подход,

– отметил генерал армии.

Офис президента должен работать как эффективный менеджерский центр коммуникации и координации, а не как альтернативный центр управления. В итоге он подчеркнул, что кадровые решения должны иметь четкую цель и логику. Если человек эффективен на своем месте и нет более сильной альтернативы, его не стоит перемещать только ради самого факта изменений, потому что это не дает системного усиления во время войны.

Что известно о кадровых изменениях, которые анонсировал Зеленский?