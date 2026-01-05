Долго откладывали, – экс-глава разведки оценил кадровые изменения Зеленского
- Бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж оценил эффективность кадровых изменений в силовом блоке.
- Он отметил, что Украина слишком долго откладывала системные кадровые решения, которые могут усилить оборону и безопасность страны.
Кадровые изменения в силовом блоке, которые анонсировала власть, снова актуализировали вопрос эффективности управления во время войны. Дискуссия идет вокруг того, действительно ли эти решения способны усилить оборону и безопасность страны.
Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала оценил логику ротаций и отметил, что Украина слишком долго откладывала системные кадровые решения. Он объяснил, при каких условиях такие изменения могут дать реальный результат, а когда они остаются формальными.
Насколько эффективны кадровые ротации в силовом блоке?
Николай Маломуж критически оценил кадровые изменения в силовых структурах и отметил, что ротации имеют смысл только тогда, когда их делают под конкретные задачи войны и усиление управления. По его мнению, часть перестановок выглядит несистемной и не дает ощутимого прироста эффективности.
Мы долгое время этого не делали, и ротации были недостаточно эффективны,
– отметил генерал армии.
Бывший глава Службы внешней разведки также обратил внимание, что кадровые решения следует оценивать по результату на фронте и в системе обороны, а не по самому факту назначения. Он подчеркнул потребность в более сильных подходах к организации обороны и подготовке профессиональной армии даже во время войны.
Надо ставить вопрос о других, более эффективных методах в организации обороны и безопасности,
– сказал Маломуж.
Он добавил, что ключевое не в том, кого куда переместили, а есть ли под это более сильный кандидат и четкое объяснение, зачем делается ротация. По его убеждению, каждый должен оставаться на том направлении, где реально дает результат, и только тогда изменения могут работать как усиление.
Кадровые перестановки должны опираться на Конституцию и профессиональное правительство
Маломуж отметил, что усиление государства во время войны не сводится к точечным ротациям в силовом блоке. По его мнению, ключевая задача это сформировать профессиональное правительство, которое тянет оборону, безопасность, экономику, технологии и гуманитарное направление как единую систему.
Должно быть подготовлено антикризисное правительство войны, а не люди, которые делят сотни миллионов,
– сказал экс-глава разведки.
Он отдельно подчеркнул, что Украина является парламентско-президентской республикой, поэтому президент не может единолично определять состав Кабинета министров. По его словам, кадровые решения должны приниматься в пределах полномочий правительства и парламента, а не через попытки подменять институты.
Это неправильный подход, это антиконституционный подход,
– отметил генерал армии.
Офис президента должен работать как эффективный менеджерский центр коммуникации и координации, а не как альтернативный центр управления. В итоге он подчеркнул, что кадровые решения должны иметь четкую цель и логику. Если человек эффективен на своем месте и нет более сильной альтернативы, его не стоит перемещать только ради самого факта изменений, потому что это не дает системного усиления во время войны.
Что известно о кадровых изменениях, которые анонсировал Зеленский?
- 2 января Владимир Зеленский объявил о волне кадровых решений и дал понять, что это только начало. В хронологии изменений упоминались как уже оформленные указы, так и намерения и консультации относительно будущих назначений, в частности в правительстве, секторе безопасности и в областных администрациях.
- Зеленский предложил Кириллу Буданову возглавить Офис Президента, и тот публично подтвердил, что согласился. Буданов назвал это новым уровнем ответственности и заявил о фокусе на вопросах стратегической безопасности и достижении справедливого мира, поблагодарив команду ГУР за совместную работу.
- Олега Иващенко после встречи с президентом назначили начальником ГУР указом, который появился на сайте президента вечером. Зеленский также говорил о дальнейшей работе над ограничением экономического и военного потенциала России, а в Офисе Президента в комментарии объясняли, что часть решений требует процедур и подготовки соответствующих указов.