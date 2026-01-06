Зеленский усилил окружение: политтехнолог объяснил перестановки во властных и силовых структурах

После волны кадровых перестановок во властных и силовых структурах в публичном пространстве снова заговорили о скрытых мотивах. Часть дискуссий крутится вокруг версии, что решения принимаются якобы из-за "конкурентов" и внутренних конфликтов.

Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала объяснил, что такая оптика часто уводит в сторону от главного. По его мнению, во время войны ключевой вопрос это управляемость и результат, а не политические сценарии на будущее.

Действительно ли речь идет об "устранении конкурентов"?

Версия о "конкурентах", по оценке политтехнолога, выглядит надуманной, потому что до завершения войны избирательный цикл не работает так, как в мирное время. Зато логика кадровых решений, по его мнению, связана с необходимостью собрать систему под войну и усилить управление.

Каких конкурентов? О чем вы говорите? Выборов не будет до окончания войны,

– сказал Загородний.

Тему Василия Малюка он тоже рассматривает через призму практического эффекта. По его словам, попытки привязывать кадровые движения к чьим-то амбициям выглядят слабо, если нет признаков, что человек вообще претендовал на другую роль. Именно поэтому в этой истории, как он объясняет, важно смотреть не на слухи, а на итог работы.

Малыш, насколько мне известно, не собирался никуда и ни на что не претендовал,

– отметил политтехнолог.

В этой волне перестановок отдельно просматривается логика усиления президентской вертикали через людей, которые имеют авторитет в силовом блоке. В такой рамке появление Кирилла Буданова в новой роли выглядит не как "кадровая сенсация", а как попытка сделать команду более жесткой и более военно-ориентированной. Это также должно работать на доверие внутри страны, потому что в обществе внимательно следят, кто и с каким весом отвечает за ключевые решения.

Буданов – это однозначно усиление Зеленского и авторитета, в том числе армии,

– сказал Загородний.

В этой логике перестановки не выглядят "перезагрузкой ради перезагрузки", а скорее попыткой собрать вокруг президента сильные опоры в военное время. Именно поэтому такие решения он оценивает как полезные для управляемости государства, даже если вокруг них пытаются накрутить политические версии.

Я считаю, что это правильный шаг, то, что делает Зеленский,

– отметил Загородний.

Если решения действительно усиливают управление, тогда обществу важнее видеть эффект, чем слушать версии о внутренних играх.

Откуда берутся разговоры о "внутренних интригах"?

По оценке Загороднего, волна предположений вокруг перестановок часто подпитывается политическими играми, а не реальными основаниями. Он объясняет это тем, что во время войны любые изменения в силовом блоке воспринимаются особенно остро, а вакуум объяснений быстро заполняют самые громкие версии.

Я считаю, что эти интриги идут из парламента. Считаю, что это делает Арахамия,

– отметил Загородний.

Отдельное внимание он обращает на то, что общество оценивает силовой блок не по декларациям, а по тому, способна ли Россия реализовать большие сценарии внутри страны. В этой рамке кадровые перестановки становятся чувствительной темой, потому что затрагивают ощущение безопасности и доверия к государству. Поэтому любое изменение воспринимается как сигнал, который требует объяснения.

Могла ли Россия какой-то большой теракт в Украине сделать в течение этих четырех лет? Нет, не смогла. Или не пыталась? Да, пыталась,

– сказал Загородний.

Он также отметил, что решения принимает президент и ответственность за них тоже лежит на нем. Именно это, по его мнению, делает кадровые шаги настолько заметными и для элит, и для общества.

