Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала объяснил, почему такая атака может плохо обернуться для Путина. Он также рассказал, как Украина может использовать факт удара по американской собственности, чтобы усилить реакцию США.

Удар по американскому заводу в Днепре может ударить по Путину

Маломуж объяснил, что Россия атаковала объект, который связан с экономическими интересами США в Украине. По его мнению, такие удары Кремль может использовать как сигнал Вашингтону, мол, война уничтожает все, в том числе и американскую собственность. Именно поэтому Украине важно действовать так, чтобы реакция США была не только политической, но и практической.

Соединенные Штаты Америки очень придирчиво относятся к тому, кто посягает на их собственность,

– сказал Маломуж.

Он также напомнил, что для США экономический интерес не отделен от безопасности. По его словам, речь не только о действующих предприятиях, но и о будущих проектах и соглашениях, которые могут исчисляться десятками миллиардов долларов.

Без гарантий безопасности и нейтрализации позиций России никаких перспективных американских проектов в Украине не будет,

– отметил Маломуж.

Удары по таким объектам, по его мнению, должны фиксироваться и сразу становиться предметом разговора с американской стороной.

Заметьте! Российская дроновая атака 5 января повредила в Днепре завод "Олейна", который принадлежит американской компании Bunge. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, это был не случайный прилет, а умышленная атака, потому что россияне неоднократно пытались ударить по этому объекту. В результате удара на дороги города вылилось 300 тонн масла, коммунальщики убирали последствия, а проезд по Набережной планировали перекрыть на 2 – 3 суток, сообщил мэр Борис Филатов.

Как Украина может усилить реакцию США на удары России?

Украине важно сочетать собственные потребности обороны с интересами США, которые уже присутствуют в Украине через бизнес и совместные проекты. Когда Россия бьет по объектам, связанных с американской собственностью, это выходит за пределы "обычной" атаки по инфраструктуре и затрагивает политические и экономические интересы Вашингтона.

Мы должны совместить интересы Украины и Соединенных Штатов Америки, потому что это уже зона политических и экономических интересов США,

– сказал Маломуж.

Он отметил, что Россия, по его убеждению, сознательно демонстрирует готовность наносить вред не только Украине, но и американским интересам.

Надо фиксировать последствия вместе с американцами и подавать это в Госдеп, Сенат, спецслужбы и следственные органы США,

– сказал Маломуж.

Именно поэтому, по словам генерала, Украине стоит действовать системно: фиксировать последствия ударов вместе с американской стороной и переводить это в плоскость официальной реакции США.

Трамп эмоционально реагирует на удары по американским интересам, и это может стать одним из факторов давления на Путина,

– подытожил Маломуж.

Такие удары могут стать фактором, который подтолкнет Вашингтон к более жестким шагам в отношении Кремля. По его мнению, американский президент очень чутко реагирует на угрозы американским интересам, и это может превратиться в дополнительный рычаг давления на Путина.

