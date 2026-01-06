Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу пояснив, чому така атака може погано обернутися для Путіна. Він також розповів, як Україна може використати факт удару по американській власності, щоб посилити реакцію США.

Удар по американському заводу у Дніпрі може вдарити по Путіну

Маломуж пояснив, що Росія атакувала об'єкт, який пов'язаний з економічними інтересами США в Україні. На його думку, такі удари Кремль може використовувати як сигнал Вашингтону, мовляв, війна знищує все, зокрема й американську власність. Саме тому Україні важливо діяти так, щоб реакція США була не лише політичною, а й практичною.

Сполучені Штати Америки дуже прискіпливо ставляться до того, хто посягає на їхню власність,

– сказав Маломуж.

Він також нагадав, що для США економічний інтерес не відокремлений від безпеки. За його словами, мова не лише про чинні підприємства, а й про майбутні проєкти та угоди, які можуть обчислюватися десятками мільярдів доларів.

Без гарантій безпеки й нейтралізації позицій Росії ніяких перспективних американських проєктів в Україні не буде,

– зазначив Маломуж.

Удари по таких об'єктах, на його думку, мають фіксуватися й одразу ставати предметом розмови з американською стороною.

Зауважте! Російська дронова атака 5 січня пошкодила у Дніпрі завод "Олейна", який належить американській компанії Bunge. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, це був не випадковий приліт, а навмисна атака, бо росіяни неодноразово намагалися вдарити по цьому об'єкту. Унаслідок удару на дороги міста вилилося 300 тонн олії, комунальники прибирали наслідки, а проїзд Набережною планували перекрити на 2 – 3 доби, повідомив мер Борис Філатов.

Як Україна може підсилити реакцію США на удари Росії?

Україні важливо поєднувати власні потреби оборони з інтересами США, які вже присутні в Україні через бізнес і спільні проєкти. Коли Росія б'є по об'єктах, пов'язаних з американською власністю, це виходить за межі "звичайної" атаки по інфраструктурі та зачіпає політичні та економічні інтереси Вашингтона.

Ми повинні поєднати інтереси України та Сполучених Штатів Америки, бо це вже зона політичних і економічних інтересів США,

– сказав Маломуж.

Він наголосив, що Росія, на його переконання, свідомо демонструє готовність завдавати шкоди не лише Україні, а й американським інтересам.

Треба фіксувати наслідки разом з американцями та подавати це в Держдеп, Сенат, спецслужби та слідчі органи США,

– сказав Маломуж.

Саме тому, за словами генерала, Україні варто діяти системно: фіксувати наслідки ударів разом з американською стороною та переводити це в площину офіційної реакції США.

Трамп емоційно реагує на удари по американських інтересах, і це може стати одним із факторів тиску на Путіна,

– підсумував Маломуж.

Такі удари можуть стати фактором, який підштовхне Вашингтон до жорсткіших кроків щодо Кремля. На його думку, американський президент дуже чутливо реагує на загрози американським інтересам, і це може перетворитися на додатковий важіль тиску на Путіна.

