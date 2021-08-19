Кадровых вопросов 23 – 24 августа не будет, – Гетманцев ответил на слухи

Верховная Рада планирует провести 23 – 24 августа внеочередные заседания. В сети появилась информация, что могут рассмотреть вопрос кадровых изменений.

Но такая информация не соответствует действительности. Об этом в программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр на 24 канале сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

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По его словам, в частности на следующей неделе кадровые перестановки не планируют рассматривать.

Кадровых вопросов 23 – 24 августа не будет, точно не на следующей неделе,

– подчеркнул Гетманцев.

Напомним, что информацию о кадровых вопросах на внеочередном заседании сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. По его словам, якобы речь будет идти об одном из руководителей министерства.

Что будут рассматривать на внеочередном заседании

Уже 23 августа, как отметил нардеп, планируют рассмотреть заявление или обращение Верховной Рады к определенным международным организациям относительно Крымской платформы.

"Это очень важный для нас вопрос, президентская инициатива. И фракция монобольшинства, и большинство в парламенте, я убежден, поддерживают эту инициативу", – отметил Гетманцев.

На внеочередной сессии 23 августа Рада соберется, чтобы принять резолюцию или постановление по результатам Крымской платформы.

В то же время 24 августа планируют рассмотреть законопроект о Большом гербе. Как отметил Гетанцев, на этапе одобрения символа – все требования соблюли (тризуб и символ Запорожского войска).

"Все остальное вопрос вкуса. Бесспорно будут недовольны, те, кто будут желать доработать (Большой герб – 24 канал). Можно дискутировать бесконечно", – добавил нардеп.

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