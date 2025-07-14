В Чечне показали новое видео с Рамзаном Кадыровым: что с ним не так

Уже давно ходят слухи о плохом состоянии здоровья у Рамзана Кадырова. Новое видео с главой Чечни лишь усилило версию о его тяжелой болезни.

В мае Рамзан Кадыров даже хотел уйти в отставку, однако Владимир Путин ему не позволил этого сделать. С 8 апреля приспешник Кремля не проводил совещания, передает 24 Канал.

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Что с Рамзаном Кадыровым?

Он появился на публике только 4 июля, объяснив свое длительное отсутствие тем, что, мол, когда все хорошо "то нет необходимости проводить ежедневно совещания".

14 июля в Чечне опубликовали новый ролик с Кадыровым. На видео показана его встреча с начальником местного управления ГАИ Идрисом Черхиговым. Сам ролик длится 35 секунд, а Кадырова в нем показали всего 2 секунды.

На этих двух секундах глава Чечни смотрит в одну точку и безэмоционально говорит на чеченском языке. Все остальное время показывают Черхигова, помощников Кадырова Умера Даудова и Ахмеда Дудаева, гербы России и Чечни, портреты Путина и Ахмада Кадырова.

Ранее СМИ писали, что еще в 2019 году Кадырову якобы поставили диагноз "некроз поджелудочной железы". Однако в 2024 году его состояние якобы стабилизировалось.

27 мая 2025 года Кадыров впервые обнародовал видеообращение, в котором его собственный голос заменил дикторский.