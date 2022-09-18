Следили и искали человека, который бы осуществил всю работу, – Исханов предположил, как появился кадыров

18 сентября 2022 , 13:40
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Кадыров уже 15 лет неизменно управляет Республикой Чечня. Вероятно, путину нужен был человек, который будет слепо выполнять любое распоряжение, в том числе и убийство.

Об этом 24 каналу сказал депутат парламента Чеченской Республики Ичкерия и участник двух Чеченских войн Хусейн Исханов. По его словам, у рамзана кадырова еще в юности наблюдалась неукротимая жестокость к людям.

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"Искали человека, который просто выполнял бы приказы"

Исханов отметил, что отец кадырова был убит фсб. Ведь на том стадионе, на котором его взорвали, шел месяц ремонт и постоянно собаками проверяли на наличие взрывчатки. А Ахмата Кадырова специально посадили туда, где было заложено взрывное устройство.

По его словам, отец кадырова больше проявлял человечность. Он даже упрекал россиян, что те чрезмерно применяют силу.

В то же время, отметил депутат парламента Чеченской Республики Ичкерия, у его сына практически всегда наблюдалась неукротимая жестокость к людям. А путин как фсбшник понимал, что ему нужен такой человек, который будет слепо выполнять любое распоряжение, в частности, под убийство любого.

По моему мнению, это чистая работа фсб, агентурная работа. Они следили за этим рамзаном. Они искали человека, который, например, просто бы выполнял приказы, словно какой-то робот. Им такой нужен был. А его отец не был роботом,
– сказал Исханов.

Он добавил, что рамзана кадырова поднимали медленно, ведь сразу поставить его большим начальником было нельзя, потому что возраст не позволял.

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Действительно ли путин боится кадырова

Исханов заявил, что слухи о том, что кремль и путин боятся кадырова просто смешны. Информация о нем намеренно раздувается, чтобы отвлечь от другого.

Это фейки. Чем больше мы говорим о кадырове, тем меньше мы говорим о путине. Чем больше мы говорим о воюющих в Украине чеченцах, тем меньше мы говорим о российской армии, 170 тысяч которой стояли на границе с россией,
– отметил участник двух Чеченских войн.

Он отметил, что в состав российской армии входит очень малый процент, например татар. А когда речь идет о чеченцах, то следует говорить, что это именно военнослужащие российской армии чеченской национальности.

Почему сегодня такое впечатление создали, что у кадырова есть своя армия!? Этого кадырова намеренно раздувают как шар. Чем больше его надуваешь, тем за этим шаром ничего не видно,
– объяснил он.

Он напомнил, что буквально недавно все обсуждали заявление кадырова о том, что он намерен уйти в отставку.

Какое это имеет значение для мира? Кто такой кадыров? А я сказал, например, увидите, что через несколько дней он скажет, нет, я передумал. Так и получилось,
– подчеркнул Исханов.

Он добавил, что это все для того, чтобы отвести внимание прессы от войны в Украине, от проигрыша, который терпит российская армия. И кадыров применяет такие маневры.

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Автор: Аліна Вишневська