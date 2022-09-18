Следили и искали человека, который бы осуществил всю работу, – Исханов предположил, как появился кадыров

Кадыров уже 15 лет неизменно управляет Республикой Чечня. Вероятно, путину нужен был человек, который будет слепо выполнять любое распоряжение, в том числе и убийство.

Об этом 24 каналу сказал депутат парламента Чеченской Республики Ичкерия и участник двух Чеченских войн Хусейн Исханов. По его словам, у рамзана кадырова еще в юности наблюдалась неукротимая жестокость к людям.

Читайте также Контрнаступление ВСУ – это лучшая возможность пойти против путина, – политолог о заявлении кадырова

"Искали человека, который просто выполнял бы приказы"

Исханов отметил, что отец кадырова был убит фсб. Ведь на том стадионе, на котором его взорвали, шел месяц ремонт и постоянно собаками проверяли на наличие взрывчатки. А Ахмата Кадырова специально посадили туда, где было заложено взрывное устройство.

По его словам, отец кадырова больше проявлял человечность. Он даже упрекал россиян, что те чрезмерно применяют силу.

В то же время, отметил депутат парламента Чеченской Республики Ичкерия, у его сына практически всегда наблюдалась неукротимая жестокость к людям. А путин как фсбшник понимал, что ему нужен такой человек, который будет слепо выполнять любое распоряжение, в частности, под убийство любого.

По моему мнению, это чистая работа фсб, агентурная работа. Они следили за этим рамзаном. Они искали человека, который, например, просто бы выполнял приказы, словно какой-то робот. Им такой нужен был. А его отец не был роботом,

– сказал Исханов.

Он добавил, что рамзана кадырова поднимали медленно, ведь сразу поставить его большим начальником было нельзя, потому что возраст не позволял.

Почему кадыров возглавил Чечню и как погиб его отец: смотрите видео

Действительно ли путин боится кадырова

Исханов заявил, что слухи о том, что кремль и путин боятся кадырова просто смешны. Информация о нем намеренно раздувается, чтобы отвлечь от другого.

Это фейки. Чем больше мы говорим о кадырове, тем меньше мы говорим о путине. Чем больше мы говорим о воюющих в Украине чеченцах, тем меньше мы говорим о российской армии, 170 тысяч которой стояли на границе с россией,

– отметил участник двух Чеченских войн.

Он отметил, что в состав российской армии входит очень малый процент, например татар. А когда речь идет о чеченцах, то следует говорить, что это именно военнослужащие российской армии чеченской национальности.

Почему сегодня такое впечатление создали, что у кадырова есть своя армия!? Этого кадырова намеренно раздувают как шар. Чем больше его надуваешь, тем за этим шаром ничего не видно,

– объяснил он.

Он напомнил, что буквально недавно все обсуждали заявление кадырова о том, что он намерен уйти в отставку.

Какое это имеет значение для мира? Кто такой кадыров? А я сказал, например, увидите, что через несколько дней он скажет, нет, я передумал. Так и получилось,

– подчеркнул Исханов.

Он добавил, что это все для того, чтобы отвести внимание прессы от войны в Украине, от проигрыша, который терпит российская армия. И кадыров применяет такие маневры.

Кадыров и его заявления: что известно

В начале сентября рамзан кадыров заявил о желании уйти в отставку. Однако такие слова от него раздаются не в первый раз, но на этот раз кремль, кажется, нашел ему другую работу.

Глава чечни рамзан кадыров заявил, что на "специальную военную операцию" против Украины вернулись его элитные подразделения.

Некоторые росСМИ написали, что кадыров может занять должность руководителя росгвардии, которую сейчас возглавляет золотов. А золотова могут поставить на место министра обороны россии шойгу.

Обратите внимание – названо условие, при котором россия полностью упадет: смотрите видео