Хочет быть как Пригожин: Кадыров заявил о планах на будущее

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров внезапно заговорил о создании собственной карманной армии. Заняться формированием частной военной компании и окружить себя наемниками он планирует по завершении государственной службы.

При этом "дон"-глава искренне отметил успехи будущего конкурента ЧВК "Вагнера" в войне против Украины, пропуская, что вагнеровцы на фронте умирают как мухи. Об этом Кадыров заявил в своем телеграм-канале, пишет 24 Канал.

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Аргументы для создания ЧВК

Он отметил, что "не перестает радоваться успехам" вагнеровцев, и отметил, что эта ЧВК якобы смогла достичь в войне очень значительных результатов. Да и вообще будто достигает поставленной цели в любой ситуации.

Однако, если считать, что с начала полномасштабного вторжения ранеными и погибшими "Вагнер" потерял более 30 тысяч наемников, а сам Пригожин бегает по тюрьмам в поисках нового мяса, то да, успехи в ЧВК значительны.

Однако именно успехи формирования Пригожина Кадыров использует в качестве аргумента необходимости создания собственной военной компании. Более того, по его мнению, именно такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы.

Кадыров не поддержал Пригожина

Стоит отметить, что, несмотря на дифирамбы так называемому повару Путина, он не поддержал Пригожина в противостоянии с Минобороны России. Тот 18 февраля заявил, что "ЧВК Вагнера" не подчиняется военному ведомству этой страны и не имеет никакого отношения к ее армии.

Как сообщили в Институте изучения войны (ISW), Кадыров начал восхвалять минобороны России после попытки Пригожина получить поддержку чеченцев. Очевидно, что Кадырову выгоднее поддерживать связи с Кремлем, чем любые политические отношения с Пригожиным.

"Лидер Чечни Рамзан Кадыров, похоже, отклонил предложения руководителя "Вагнера" Евгения Пригожина присоединиться к возобновленной информационной кампании против российского минобороны. Вероятно, 17 февраля Кадыров заявил Пригожину, что чеченские формирования будут выполнять приказы Владимира Путина", – сообщили аналитики.