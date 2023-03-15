Игра с обеих сторон, – экс-сотрудник КГБ рассказал, чем взаимосвязаны Путин и Кадыров

Российский диктатор Владимир Путин встретился с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Их встреча запомнилась ужасающим видом главы Кремля и зачитыванием текста из бумажки Кадыровым.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, Путин мог специально вызвать Кадырова "на ковер", чтобы поиздеваться, потому что ему доложили, что глава Чечни якобы что-то задумал.

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Публичное издевательство над Кадыровым

Сергей Жирнов считает, что Владимиру Путину могли доложить о каких-то противоречащих линии Кремля планах Рамзана Кадырова, поэтому Путин решил вызвать его "на ковер" и публично поиздеваться из-за своих садистских наклонностей.

Экс-сотрудник службы внешней разведки России убежден, что отношения Путина и Кадырова находятся "на ножах", потому что Путин с помощью ФСБ убил папу Кадырова.

Они безусловно на ножах, потому что Путин убил папу Рамзана из-за ФСБ, это Москва убила Ахмата Кадырова, потому что он был серьезным местным политиком. Он имел понимание того, что он хочет сделать в своей республике и он был очень неудобен,

– отметил Жирнов.

Он рассказал, что после этого убийства Путин сделал ставку на сына Ахмата Кадырова – Рамзана. По словам Жирнова, Владимир Путин понимал, что Рамзан Кадыров, в то время, это молодой бандит, но он его боялся, потому что понимал, что Россия проиграла Чеченскую войну, поэтому ему нужен был местный бандит, который будет держать в кулаке Чечню.

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Ему сказали, что под это дело подходит Рамзан. Он действительно доказал, что он под это подходит. Россия постоянно выплачивает дань Чечне", – отметил Сергей Жирнов.

Экс-сотрудник КГБ рассказал, что ежегодная дань от России до Чечни достигает 5 миллиардов долларов в год и примерно половину из этой суммы Кадыров забирает лично себе. По словам Жирнова, Путин и Кадыров нужны друг другу.

Путину он нужен больше, но Кадыров понимает, что без Путина он не проживет и 30 секунд в Чечне, потому что у него столько "кровников", что его может защитить только Путин.

– сказал Жирнов.

По мнению экс-сотрудника КГБ, Кадыров не очень умный человек, потому что он не сдружился за спиной у Путина с важными российскими чиновниками и остался таким образом очень удобным и выгодным для Путина.

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