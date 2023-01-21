Кадыров хочет, чтобы чеченцы действовали как "судьи" на оккупированных территориях, – ISW

Рамзан Кадыров отреагировал на новое требование российского командования сбрить бороды солдатам. Прихвостень Путина начал рассказывать о религии.

В частности, путинский глава Чечни заявляет, что участие его боевиков в войне в Украине якобы проходит на "четко выраженных религиозных основаниях". Этим он пробует укрепить свою репутацию и репутацию собственной властной базы.

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Что заявил Кадыров

Что касается бороды, то Кадыров считает, что ее запрет якобы деморализует его бойцов. Хотя он и раньше говорил о "религиозных" причинах участия его боевиков в войне в Украине.

Однако на этот раз он пошел дальше и 20 января опубликовал видео с группой чеченских богословов, завершающих обучение в Российском университете специального назначения в Грозном.

Рамзан Кадыров отметил, что якобы более 300 кадиев (судьи и судьи, применяющие законы шариата) и имамов планируют пройти аналогичную подготовку и отправиться в Украину.

Кадыров может использовать кадиев и имамов в Украине для создания социальных условий относительно долгосрочного переселения мусульманского населения с Кавказа в оккупированные районы Украины,

– заявили в ISW.

По их данным, вероятное включение кадиев в чеченские подразделения, которые разворачиваются в Украине, заслуживает внимания. Ведь последние обычно выполняют судейские функции по уголовным и гражданским делам.

То есть, американские аналитики Института изучения войны предполагают, что присутствие кадиев в Украине может свидетельствовать о намерении Кадырова, чтобы чеченские силы выполняли основную функцию управления на оккупированных территориях.

Однако у ISW нет никаких доказательств, что у Кадырова есть именно такие планы.

Кратко о функции кадыровцев на войне в Украине