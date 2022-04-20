Кадыров может стать следующим президентом России, его боятся, – Яковина

Пока Владимир Путин сидит в бункере, у России начинается борьба за власть. Там уже возник конфликт Рамзана Кадырова с Дмитрием Песковым.

Об этом в эфире 24 канала заявил международный обозреватель Иван Яковина. Он предположил кто может заменить Путина и стать следующим президентом России.

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По мнению международного обозревателя, Рамзан Кадыров сейчас становится самым влиятельным политиком в России, его боятся.

Я почти уверен, что он будет следующим президентом России,

– подчеркнул Яковина.

Он подчеркнул, что старый режим в России умирает. Пока Путин сидит в бункере, вокруг него возникает борьба за власть, и у Кадырова есть все шансы.

Яковина предположил, что Кадыров может стать президентом России: смотрите видео