На фоне слухов о тяжелой болезни Кадырова его сын стал вице-премьером Чечни

Рамзан Кадыров продолжает одаривать своих детей высокими должностями. Так, он назначил своего старшего сына исполняющим обязанности вице-премьера Чечни.

Сейчас Ахмат занимает должность министра спорта региона, эта должность также останется за ним, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Что известно о назначении Ахмата Кадырова?

Рамзан Кадыров, комментируя новое назначение сына, заявил, что тот "за время своей деятельности сделал весомый вклад в развитие социально-экономических направлений республики".

Напомним, что Ахмат Кадыров родился в 2005 году. С 2022 года он занимал должность советника главы Чеченской Республики, был председателем совета регионального отделения Российского движения детей и молодежи "Движение первых".

В ноябре 2023 года Ахмат был назначен первым заместителем министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике.

17 февраля 2024 года сын Кадырова получил должность министра Чеченской Республики по делам молодежи.

21 мая 2024 года он стал министром Чеченской Республики по физической культуре и спорту.

23 мая 2024 года Ахмал был избран президентом футбольного клуба "Ахмат".

20-летний сын Кадырова также является заслуженным работником отрасли молодежной политики Чеченской Республики.