На фоне слухов о тяжелой болезни Кадырова его сын стал вице-премьером Чечни
- Рамзан Кадыров назначил своего сына Ахмата исполняющим обязанности вице-премьера Чечни.
- Ахмат Кадыров, рожденный в 2005 году, уже занимал несколько высоких должностей, в частности министра по физической культуре и спорту.
Рамзан Кадыров продолжает одаривать своих детей высокими должностями. Так, он назначил своего старшего сына исполняющим обязанности вице-премьера Чечни.
Сейчас Ахмат занимает должность министра спорта региона, эта должность также останется за ним, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Что известно о назначении Ахмата Кадырова?
Рамзан Кадыров, комментируя новое назначение сына, заявил, что тот "за время своей деятельности сделал весомый вклад в развитие социально-экономических направлений республики".
Напомним, что Ахмат Кадыров родился в 2005 году. С 2022 года он занимал должность советника главы Чеченской Республики, был председателем совета регионального отделения Российского движения детей и молодежи "Движение первых".
В ноябре 2023 года Ахмат был назначен первым заместителем министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике.
17 февраля 2024 года сын Кадырова получил должность министра Чеченской Республики по делам молодежи.
21 мая 2024 года он стал министром Чеченской Республики по физической культуре и спорту.
23 мая 2024 года Ахмал был избран президентом футбольного клуба "Ахмат".
20-летний сын Кадырова также является заслуженным работником отрасли молодежной политики Чеченской Республики.
- Заметим, что назначение Ахмата на должность вице-премьера Чечни произошло на фоне слухов о значительном ухудшении здоровья самого Рамзана Кадырова.
- Так, в СМИ писали, что ночью 25 декабря Кадырова срочно госпитализировали в Центральную клиническую больницу Управления делами президента России. Там его еле откачали, после чего он вернулся домой.
- Более недели Кадыров не появлялся на публике.
- 4 января его его увидели с тростью во время открытия школы хафизов в селе Новый Шарой.
- Напомним, что в 2026 году в Чечне запланированы выборы главы республики. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем главы Чечни, в Кремле одобрили его кандидатуру.