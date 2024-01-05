Кадыров предложил США снять санкции в обмен на украинских пленных: Буданов ответил

Скотт Риттер – экс-разведчик армии США – известен своими антиукраинскими взглядами. Его "заявления" регулярно используют российские пропагандисты. Недавно он посетил Рамзана Кадырова.

Кадыров заявил, что для "гостя" есть интересное предложение. Он предлагает обменять украинских пленников на снятие санкций США с его семьи.

Обратите внимание Вероятна гибель Герасимова в результате удара по Крыму: что говорит Буданов

По словам Кадырова, его родня вроде бы "ни в чем не виновата". Путинский приспешник просит снять ограничения, в частности, с его матери и дочери. К слову, крайние санкции против них были введены в декабре 2022 года. В частности, под ограничения попали дочери Кадырова – Айшат Кадырова и Карина.

Буданов мощно отреагировал

Кирилл Буданов – глава ГУР МО – отметил, что он не понимает заявлений, которые делают через СМИ. Если Кадыров хочет что-нибудь решить, он знает, на кого выйти. А если не знает, то ему подскажут. Тем временем предлагать через медиа снять санкции – это немного странно.

Если человек хочет что-нибудь решить, он знает, как и на кого выйти. Если не знает, ему подскажут. А предлагать через медиа снять санкции с семьи, это немного странно, по-моему,

– подчеркнул Буданов.

Он заметил, что Кадыров тоже просит, чтобы ему вернули его лошадей. В настоящее время они находятся в другой стране.