"Мы уже разрабатываем планы": кадыров пригрозил демилитаризацией Польши

рамзану кадырову, видимо, забыли сказать, что "вторая армия мира" за три дня Киев не взяла. Потому что глава чечни уже строит грандиозные планы по "демилитаризации" Польши. Более того, на ней кадыров тоже не собирается останавливаться.

О своих планах, а точнее – фантазии, кадыров рассказал в соцсетях. Это сразу радостно распространили кремлевские СМИ.

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Планы по "демилитаризации" Польши кадыров обсуждал за чашкой чая

О том, как он планирует начать "демилитаризировать" страны НАТО, глава чечни делился в почти "светской беседе за чашкой чая" со своим помощником - командиром отряда "ахмат" апты алаудиновым.

глава чечни планирует "демилитаризировать" страны НАТО

Правда, в сообщении, сопровождавшем видео, кадыров больше рассказывал "героические" истории из жизни алаудинова, чем детализировал будущее "покорение" стран Североатлантического альянса.

Так боевым достижениям и умению чеченца позавидовали бы все герои голливудских боевиков. Кадыров уверяет, что алаудинов и "освобождал" 36 населенных пунктов, и "шайтанов" на джипе искал, и неумелыми бойцами из квазиреспублик руководил.

Что касается "демилитаризации" Польши, то кадыров лишь сказал, что она – первая в списке после "взятия Киева". Как и чем будут "брать" украинскую столицу, а затем целую Польшу, глава чечни решил не конкретизировать. Очевидно, чтобы не испортить легенду.

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Тем временем в чечне растет движение протеста: коротко

Ислам Белокиев на своем ютуб-канале сообщил о том, что народы Кавказа будут продолжать активную борьбу с российским колониализмом.

В Ичкерии проводится активная работа с украинскими и западными партнерами.

Цель – военная деоккупация Ичкерии.

В батальоне Шейха Мансура объяснили, что готовятся к войне за независимость. Такие планы разрабатываются давно.

Смотрите в видео – Фейгин о желании кадырова получить ПВО для чечни: