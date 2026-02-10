Кадыров впервые прокомментировал информацию о ДПТ с участием своего сына

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на информацию о критическом состоянии своего сына Адама после попадания в аварию в январе 2026 года. Кадыров такие данные назвал "вбросом" и приплел к делу технологии искусственного интеллекта.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с прокурором Чечни Арсаном Адаевым. Об этом пишут российские медиа.

Актуально "Войну надо довести до конца": Кадыров дерзко высказался против переговоров России и Украины

Как Кадыров высказался о ДТП с участием сына?

Глава Чечни заявил, что современные технологии искусственного интеллекта способны ввести в заблуждение любого. По его словам, в стране каждый год фиксируются десятки тысяч дорожно-транспортных происшествий, в результате которых гибнут тысячи людей, однако эти трагедии не вызывают значительного общественного резонанса.

, А откуда-то взявшийся вброс, об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях,

– подчеркнул он.

Также Кадыров сообщил о намерении усилить противодействие киберпреступности, в частности распространению ложной информации.

Он отметил, что борьба с фейками имеет особое значение для всего государства, однако недостоверные сообщения, касающиеся Чеченской Республики, по непонятным причинам каждый раз вызывают повышенный ажиотаж в медиапространстве.

Стоит напомнить, что 16 января в Грозном произошло ДТП с участием кортежа сына главы Чечни. Тогда, как информировали медиа, 18-летнего Адама Кадырова с тяжелыми травмами доставили в реанимацию. В результате аварии пострадало немало людей, однако наибольший резонанс вызвало состояние именно Адама Кадырова. Впоследствии сообщалось, что он якобы пошел на поправку.

В каком состоянии сам Рамзан Кадыров?