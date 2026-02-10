Кадыров впервые прокомментировал информацию о ДПТ с участием своего сына
- Рамзан Кадыров обвинил искусственный интеллект в возможности введения людей в заблуждение.
- Он подчеркнул, что планирует усилить противодействие киберпреступности.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на информацию о критическом состоянии своего сына Адама после попадания в аварию в январе 2026 года. Кадыров такие данные назвал "вбросом" и приплел к делу технологии искусственного интеллекта.
Соответствующее заявление он сделал во время встречи с прокурором Чечни Арсаном Адаевым. Об этом пишут российские медиа.
Актуально "Войну надо довести до конца": Кадыров дерзко высказался против переговоров России и Украины
Как Кадыров высказался о ДТП с участием сына?
Глава Чечни заявил, что современные технологии искусственного интеллекта способны ввести в заблуждение любого. По его словам, в стране каждый год фиксируются десятки тысяч дорожно-транспортных происшествий, в результате которых гибнут тысячи людей, однако эти трагедии не вызывают значительного общественного резонанса.
, А откуда-то взявшийся вброс, об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях,
– подчеркнул он.
Также Кадыров сообщил о намерении усилить противодействие киберпреступности, в частности распространению ложной информации.
Он отметил, что борьба с фейками имеет особое значение для всего государства, однако недостоверные сообщения, касающиеся Чеченской Республики, по непонятным причинам каждый раз вызывают повышенный ажиотаж в медиапространстве.
Стоит напомнить, что 16 января в Грозном произошло ДТП с участием кортежа сына главы Чечни. Тогда, как информировали медиа, 18-летнего Адама Кадырова с тяжелыми травмами доставили в реанимацию. В результате аварии пострадало немало людей, однако наибольший резонанс вызвало состояние именно Адама Кадырова. Впоследствии сообщалось, что он якобы пошел на поправку.
В каком состоянии сам Рамзан Кадыров?
Обсуждение относительно возможного преемника Рамзана Кадырова, который имеет серьезные проблемы со здоровьем, в Москве и Чечне продолжаются уже давно. Среди вероятных кандидатов называли представителей тейпа Беной, а также Апти Алаудинова, который ранее работал в ФСБ.
По информации из открытых источников, Кадыров имеет осложнения после неудачной трансплантации почки и постоянно находится на гормональной терапии.
В то же время он якобы рассчитывает сохранить власть еще несколько лет, чтобы подготовить ее передачу. Как отметил общественный деятель Ростислав Мурзагулов в комментарии 24 Каналу, фаворитом в этом процессе считается его сын Адам.