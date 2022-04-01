Кадыров спасает свою репутацию перед Кремлем, – военный эксперт

Кадыров пытается держать марку "борцуна за великую Россию" и "великого друга Путина".

Поэтому он в национал-патриотических баравах делает собственные заявления по поводу украино-российских переговоров. Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

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Он говорит, что не может быть никаких переговоров и мирного соглашения. В частности, он говорит о том, что России необходима только капитуляция Украины и победа России.

В большинстве своем, так он пытается спасти свою репутацию перед Кремлем,

– сказал Жданов.

Впрочем, по словам эксперта, это пропагандистский вброс со стороны Кадырова. Он скорее пытается оправдаться.

Кадыров спасает свою репутацию перед Кремлем, – Жданов: смотрите видео