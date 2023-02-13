"Работа ФСБ": Кадыров заявил, что на его помощника покушались
Командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, вероятно, пытались отравить. Самопровозглашенный глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на Алаудинова якобы покушались.
Кадыров написал, что адъютант Алаудинова получил конверт с уведомлением для генерала, информирует 24 Канал. Письмо внутри якобы было пропитано ядовитым веществом.
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Кадыров убеждает, что командир "Ахмата" избежал тяжелых последствий
Кадыров заявил, что командир "Ахмата" понял, что бумага отравлена по едкому специфическому запаху и вовремя приняла меры.
Алаудинова и его адъютантов отправили в больницу, где им была оказана помощь. Кадыров утверждает, что тяжелых последствий для пострадавших удалось избежать.
В Украине уже заявляют, что покушение на командира "Ахмата" произошло не просто так. Нардеп Алексей Гончаренко намекнул, что за покушением может стоять ФСБ.
Кадыров говорит, что Алаудинову подбросили конверт с ядом. Тик-токер "Ахмата" сейчас в больнице, все же жив. Но отравления? Это уже ФСБ поработало? Ибо мы знаем, кто очень любит травить своих приближенных,
– написал Гончаренко.
Украинский журналист Андрей Цаплиенко тоже отреагировал на отравление Алаудинова. Он предположил, что это уже третья неудачная попытка русских кого-то отравить.
"Если это ФСБ так расправляется, то это уже третья неудачная попытка отравления после Скрипача и Навального", – отметил Цаплиенко.
Что известно об Алаудинове
- "Радио Свобода" информировало, что бывший так называемый председатель Совета безопасности Чечни генерал-майор полиции в отставке Апти Алаудинов стал заместителем командующего ведением боевых действий 2 армейского корпуса так называемой народной милиции сепаратистской "ЛНР".
- С начала войны Алаудинов, командуя спецподразделением "Ахмат", куда входят так называемые добровольцы из разных регионов России, почти всегда находился у линии фронта.
- Критики режима Кадырова отмечали, что Алаудинов мог поехать на войну принудительно или, по собственной инициативе, чтобы "реабилитироваться" перед главой республики. В 2019 году ходили слухи о его участии в заговоре против Кадырова.
- "Радио Свобода" сообщало, в августе военачальник получил звезду Героя России и звание героя сепаратистской "ЛНР".
- Алаудинов входит в список лиц, в отношении которых были введены санкции со стороны Великобритании и США. Он считается причастным к преследованиям представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.