"Работа ФСБ": Кадыров заявил, что на его помощника покушались

Командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, вероятно, пытались отравить. Самопровозглашенный глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на Алаудинова якобы покушались.

Кадыров написал, что адъютант Алаудинова получил конверт с уведомлением для генерала, информирует 24 Канал. Письмо внутри якобы было пропитано ядовитым веществом.

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Кадыров убеждает, что командир "Ахмата" избежал тяжелых последствий

Кадыров заявил, что командир "Ахмата" понял, что бумага отравлена по едкому специфическому запаху и вовремя приняла меры.

Алаудинова и его адъютантов отправили в больницу, где им была оказана помощь. Кадыров утверждает, что тяжелых последствий для пострадавших удалось избежать.

В Украине уже заявляют, что покушение на командира "Ахмата" произошло не просто так. Нардеп Алексей Гончаренко намекнул, что за покушением может стоять ФСБ.

Кадыров говорит, что Алаудинову подбросили конверт с ядом. Тик-токер "Ахмата" сейчас в больнице, все же жив. Но отравления? Это уже ФСБ поработало? Ибо мы знаем, кто очень любит травить своих приближенных,

– написал Гончаренко.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко тоже отреагировал на отравление Алаудинова. Он предположил, что это уже третья неудачная попытка русских кого-то отравить.

"Если это ФСБ так расправляется, то это уже третья неудачная попытка отравления после Скрипача и Навального", – отметил Цаплиенко.

Что известно об Алаудинове