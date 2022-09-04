В россии острый внутриполитический кризис, – политолог о желании кадырова уйти с должности

Глава Чечни рамзан кадыров объявил о том, что хочет уйти в отставку. Более того, есть информация, что в россии уже подготовили для него новую должность.

Сейчас в россии возможно все

Некоторые росСМИ написали, что кадыров может занять должность руководителя росгвардии, которую сейчас возглавляет золотов. Зато золотова могут поставить на место министра обороны россии шойгу. Это для 24 канала рассказал политолог Аббас Галлямов.

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Он считает, что сейчас в россии возможно все, поскольку там уже начался острый внутриполитический кризис. Диктатор путин оказался в такой ситуации, когда любые кадровые перемещения, даже если они не ведут к улучшению ситуации на конкретных направлениях, – это все равно лучше, чем ничего не делать.

Сейчас он оказался в ситуации, когда все ждут от него какого-либо действия, а он этого действия совершить не может. Он не может победить Украину на поле боя и не может решить экономические проблемы страны,

– объяснил политолог.

По его словам, в этой ситуации создается "вакуум действия", который ведет к закреплению впечатления, что путин уже вообще никуда не годится. Это впечатление крепнет и в рядах обычного электората, что очень опасно накануне 2024 года, и в рядах элит, что уже сейчас опасно.

Если в такой ситуации путин будет делать какие-то странные кадровые перемещения, все бросятся анализировать, зачем ему это. Логики они не поймут, так что возникнет впечатление, что путин снова каким-то образом всех переиграл.

"Есть шанс, что эти действия заполнят этот вакуум, хотя бы временно. Понятно, что никакой проблемы эти перемещения не разрешат. Но они хотя бы временно отсрочат, дадут передышку. Они стабилизируют ситуацию, в том смысле, что элиты, у которых уже чешутся руки, чтобы начать собственную игру, будут чувствовать неуверенность", – считает Галлямов.

У кадырова большие проблемы

По мнению политолога, у кадырова есть основания опасаться путина, равно как у путина есть основания опасаться кадырова. Каждый может стать источником серьезных проблем для другого.

Кадыров все же гораздо более самостоятельный игрок, чем шойгу или золотов. И в случае с ним уже нужно учитывать логику его самого,

– говорит Галлямов.

Так, глава Чечни оказался в очень тяжелой ситуации. Он пострадал в результате российско-украинской войны не меньше, чем путин. Следует понимать, что в течение многих лет кадыров в российской политике был манифестацией идеи агрессивной силы.

"Казалось, что он со своими "кадыровцами" – это то, чему нельзя противиться, и если он что-то захочет, то получит это. Он воин, победитель. Весь этот имидж, на котором в значительной степени держался весь кадыровский бизнес и его политическая стабильность в Чечне, он очень тщательно лелеял, демонстрируя свою брутальность и неподконтрольность никому", – объяснил политолог.

Однако в Украине имидж кадырова разлетелся вдребезги. Он оказался не в силах победить на поле боя. Вследствие этого все приходит в движение и в Чечне, где кадыров настроил против себя огромное количество людей, которое было лояльно ему только из-за того, что боялось, все также приходит в движение. Местные люди поняли, что кадыров – только "бумажный тигр", и бояться там нечего.

Галлямов заметил, что кадыров чувствует настроения, возникающие у людей, и ему нужно что-то делать. По мнению политолога, первоочередная причина, почему кадыров записал видеообращение о желании податься в отставку – это его неудовлетворенное внутреннее состояние. Он просто не знает, как ему действовать, поскольку привык доминировать, а позиция "снизу", в которой он оказался, для него незнакома.

"История кадырова, мне кажется, изначально была такая – он просто хотел что-то сказать с надеждой на то, что сейчас все чеченцы бросятся к нему со словами: "Отец родной, не уходи". Этого не произошло, а вместо этого моментально появилась информация о том, что кадыров может прийти на место золотова", – считает Галлямов.

Сможет ли кадыров возглавить росгвардию

Политолог объяснил, что росгвардия – это ключевое ведомство, во главе которого должен быть человек, которому путин доверяет на 100 процентов. Это последняя линия обороны, отделяющая путина от оппозиции, и держать ее должен надежный человек.

Следовательно, Галлямов не верит, что на этом месте российскому диктатору нужен кадыров. Золотов, который сейчас занимает должность, надежен для него, и менять его на кадырова, который является достаточно хитрым игроком, точно не в интересах путина.

Однако существует еще одна версия развития событий, которую политолог считает более вероятной. Речь идет о том, что кадырова не сразу поставят вместо золотова, а сначала введут в росгвардию как его заместителя.

"И здесь, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Кадырову теоретически могут пообещать, что он поработает замом, войдет в курс дела, а затем его назначат вместо золотова. Он согласится и окажется в зависимости от путина", – предполагает он.

Таким образом, кадыров окажется в ситуации, когда он еще не стал руководителем росгвардии, но уже не является руководителем Чечни. Любой заместитель, которым и будет кадыров, – это фигура, которую очень легко заменить, так что через некоторое время, вероятно, с кадыровым так и произойдет.

Как отметил Галлямов, это известный способ, с помощью которого тираны расправляются со своими подчиненными, ставшими слишком самостоятельными.

Он добавил, что кадыров, скорее всего, и сам понимает такую перспективу, ведь он – не дурак и не доверяет путину настолько, чтобы подставлять свою голову. Поэтому кадыров сейчас действительно оказался в очень тяжелой ситуации.

Отказать путину – это все-таки конфликт. А конфликт в ситуации, когда ты сам ослаб – это не очень. Отказывать вроде нельзя, а если согласиться, можно все потерять,

– подытожил политолог.

Политолог Аббас Галлямов объяснил, что может ждать кадырова после отставки: смотрите видео



Отметим, что российский правозащитник Марк Фейгин также прокомментировал заявление кадырова об отставке. У него несколько иное мнение и считает, что нынешнему руководителю Чечни некуда идти, и своими словами он скорее "заигрывает" и показывает, что обиделся на путина. А на самом деле кадыров будет держаться за свое место изо всех сил.