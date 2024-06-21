Сын Кадырова женился на 14-летней родственнице: СМИ раскрыли шокирующие детали

Ставленник Путина в Чечне Рамзан Кадыров тайно женил своих двух несовершеннолетних сыновей. Невестой 17-летнего Эли стала 14-летняя внучка депутата госдумы.

По сообщению российских СМИ, 8 июня двое сыновей Кадырова отгуляли свадьбу. Происходило это тайно. О женитьбе потомства чеченского лидера журналисты узнали благодаря ДТП на федеральной трассе "Кавказ". Там Роллс-Ройс из свадебной колонны протаранил "Форд".

Смотрите также Отношения с 15-летними, политические убийства и постоянная болезнь: новое расследование о Кадырове

С кем породнился Кадыров

Известно, что 17-летний Эли женился на внучке депутата госдумы Адама Делимханова, а 16-летний Адам – дочерью сенатора Сулеймана Геремеева.

Отмечается, что Адам Делимханов является двоюродным братом Рамзана. Кадыров видит Делимханова своим преемником.

Проанализировав соцсети матери невесты, Хеди Делимхановой, журналисты пришли к выводу, что невесте Эли не может быть больше 14 лет.

Между тем выяснить возраст жены 16-летнего Адама не удалось. Известно, что она – дочь Сулеймана Геремеева - двоюродного брата Делимханова и дядя фигуранта дела об убийстве Бориса Немцова Руслана Геремеева.

Расследователи объясняют браки сыновей Кадырова с представителями приближенных влиятельных кланов желанием главы Чечни обезопасить детей в случае своей смерти.

Ранее медиа писали, что Кадыров страдает от некроза поджелудочной железы.