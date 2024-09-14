Боец ВСУ рассказал, почему россияне заводят подразделение "Ахмат" в район Волчанска

Силы обороны на Харьковском направлении дают мощный отпор оккупантам. Несмотря на численное преимущество россиян, противник имеет серьезные внутренние проблемы, связанные с управлением личного состава.

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал 24 каналу, что на отрезок от Глубокого до Волчанска Россия перебрасывает подразделения "Ахмат". Он подчеркнул, что не стоит недооценивать способности этой группировки.

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Российское войско немотивированное

Юрий Федоренко отметил, что в подразделении "Ахмат" есть хорошо подготовленные военные, которые умеют выполнять боевые задачи. Их концентрация не слишком большая, однако это не снижает их эффективность.

"Ахмат" заводят туда, где среди российских оккупационных войск есть определенные дисциплинарные разногласия. Солдаты отказываются выполнять боевые задачи – идти вперед,

– отметил командир батальона.

Что происходит вблизи Волчанска: смотрите на карте

Он объяснил это тем, что Силы обороны объединенной работой дают очень мощный отпор противнику. Именно в такие моменты Россия направляет подразделения "Ахмат", которые имеют задачу "донести" российским военным, что "лучше погибнуть на поле боя, чем не пойти в бой".

Россиянам "нравится", когда их строят кадыровцы и издеваются над ними. Как следствие интенсивность боевых действий усиливается, но, по моему убеждению, инициатива на отрезке Волчанск – Глубокое в руках Сил обороны,

– подчеркнул Федоренко.